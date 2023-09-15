Страхование во время войны: как украинцам победить?

Что сделать Украине для страхования военных рисков: опыт прошлого и возможности для украинских граждан и бизнеса.

"Мы должны обеспечить нашим гражданам возможность жить и работать без страха перед бомбами и ракетами".

Уинстон Черчилль

Я полностью согласен с подходом сэра Черчилля. Для Украины страхование военных рисков дает возможность защитить финансовые интересы обычных граждан и инвестиции бизнеса в восстановление инфраструктуры, производства, логистики и т.п. Без этого функционирование экономики сейчас и ее полное послевоенное восстановление будет труднодостижимым.

Страховое покрытие для имущества граждан с военными рисками предлагают сейчас уже более десятка украинских страховых компаний. Со страхованием активов бизнеса/инвестиций – начиная от мостов, дорог, энергетических, других инфраструктурных объектов и заканчивая производством, складами, магазинами – дело обстоит сложнее. Давайте посмотрим на британский опыт военного страхования, чем он нам может быть полезен.

Во время Второй мировой войны в Великобритании было введено государственное страхование всех домов и построек от возможного разрушения и повреждения вследствие военных действий. По факту, это был скорее специальный "налог на войну", из которого покрывался ущерб.

Компенсация распространялось на все виды имущества, кроме сельскохозяйственных угодий и лесов.

Если имущество было полностью разрушено или повреждено настолько, что его ремонт был невозможен или нерентабелен, то собственник получал выплату в размере рыночной стоимости имущества на день повреждения. При частичном повреждении покрывался размер ущерба. Арендатор получал выплату в размере стоимости замены или ремонта личного имущества, находившегося в арендованном помещении.

Процедура подачи документов для выплаты и оценки размера ущерба была следующей: собственник или арендатор имущества должен был подать заявление о повреждении в местный орган местного самоуправления (local authority) в течение 30 дней после повреждения. Затем орган местного самоуправления назначал инспектора, который осматривал поврежденное имущество, составлял отчет об ущербе и его причинах, определял размеры выплаты и осуществлял ее.

В случае несогласия с размером выплаты, собственник или арендатор мог обратиться к независимому арбитру. Скорость получения компенсации зависела от объема и сложности ущерба, а также от загруженности органов местного самоуправления и инспекторов.

Налог для финансирования страхования от войны был введен в действие 1 сентября 1939 года законом Landlord and Tenant (War Damage) Act и отменен только в 1951 году, то есть действовал до полной компенсации и восстановления всего пострадавшего имущества.

За все время его действия было произведено около 4,5 млн. выплат на общую сумму около 1,2 млрд. фунтов стерлингов. Для понимания масштабов компенсированного ущерба: те 1,2 млрд. фунтов в настоящее время эквивалентны 50-60 млрд. фунтов стерлингов.

Отдельные законы, принятые в 1939 году, давали правительству полномочия по страхованию судов, грузов и других товаров от рисков, связанных с "врагами короля или войной":

Закон о страховании от военных рисков позволял Министерству торговли заключать договоры о перестраховании судов и грузов. Он был направлен на то, чтобы обеспечить непрерывность торговли и предотвратить простой судов из-за отсутствия страховых ёмкостей.

Закон о страховании от рисков, связанных с авиацией (правительство могло страховать пассажиров и экипажи гражданских самолетов)



1. Что полезного может вынести Украина из опыта Британии как страны, которая веками являлась лидером в сфере страхования?

Основное – нам важна всеохватность страховой защиты имущества граждан. Должно быть застраховано/защищено все имущество каждого гражданина или бизнеса.

Существующая система компенсации согласно законодательству не предусматривает компенсации за часть имущества граждан, и на данный момент вообще не компенсирует ущерб бизнесу.

Действовать военное страхование должно и после войны, так как после победы еще долгое время будет сохраняться большой объем вторичных рисков, например, подрывы на оставшихся минах или от неразорвавшихся снарядов.

2. Что же должно отличаться в современной Украине от британских реалий, с которых прошло уже более 80 лет?

2.1. Сегодня, когда бюджет Украины и так дефицитный и наполовину сформирован за счет вливаний партнеров, важно создать такие страховые механизмы, которые решают проблемы компенсации гражданам и бизнесу, при этом снижая нагрузку на госбюджет и поддерживая экономику.

То есть, чтобы то имущество, ущерб которому не будет прямо компенсироваться из госбюджета, защищалось рыночными механизмами, которые будут обеспечивать страховые компании. Лучшим подходом для защиты от военных рисков, по моему мнению, было бы привлечь к такому страхованию бизнес, страховые компании.

Для увеличения доступа и инклюзивности этого вида страхования роль государства также должна заключаться в том, что оно может, как это предусмотрено в аграрном страховании с господдержкой, субсидировать часть страховых платежей предприятиям и гражданам (50-60%).

2.2. Государство могло бы выступить как перестраховщик для значительных рисков, например, свыше 30-50 млн. грн. как за счет собственных, так и за счет грантовых денег от наших стран-партнеров. В условиях очень ограниченной возможности перестрахования за рубежом, это было бы существенной помощью. Такой механизм, как я и писал, использовался Британией во время Второй мировой. Все другие элементы процесса страхования – оценка рисков, андеррайтинг, процедура возмещения – должны быть максимально рыночными, задействуя широкую сеть участников.

Украинские страховые компании сейчас уже объединяются в пулы для взаимного перестрахования военных рисков, но ёмкостей таких пулов недостаточно, учитывая размеры потенциального ущерба. Тут и понадобится плечо поддержки государства для использования его в крайних случаях.

По мнению экспертов рынка при разработке системной концепции военного страхования должны быть созданы или учтены следующие составляющие (список может быть дополнен):

Охват максимального количества страхователей (этому будет способствовать частичное государственное субсидирование страховых платежей). Максимальное количество страховщиков, участвующих в таком страховании.

Унифицированный для всего рынка продукт с четкими определениями всех военных рисков.

Методика оценки страховой суммы и размера ущерба.

Доступность экспертных услуг с возможным участием профессиональных военных и ответственных государственных учреждений.

Свободная, нерегулируемая цена страхового продукта.

Обеспечение страховым компаниям доступа к перестрахованию за рубежом и частичной государственной поддержке для крупных сверхлимитных выплат.



Кстати, военное страхование в Британии со временем было переформатировано в национальное страхование, которое охватывало все виды рисков и пособий, а также обеспечивало бесплатное медицинское обслуживание, внеся огромный вклад в современную систему социальной защиты британских граждан.

Призывая иностранный капитал прийти в Украину с инвестициями или финансировать работы по восстановлению инфраструктуры, мы должны отдавать себе отчет, что их стандарты бизнеса требуют, чтобы все этапы строительства или реконструкции были застрахованы от множества рисков, в том числе и военных.