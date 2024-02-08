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Life
Дата публикации

Как поддержать своих сотрудников во времена неопределенности

Советы для руководителей, строящих эффективную работу команды между обстрелами.

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Фото 2 — Как поддержать своих сотрудников во времена неопределенности
Во время войны важна поддержка. Источник: depositphotos.

Глядя на цифры и анализируя финансовые результаты компании, я с уверенностью могу сказать и определить, что здесь был период блекаута, а здесь месяц бесперебойных обстрелов, когда команда не спала по ночам.

Война становится так сказать внешним стейкхолдером. И в таких сложных обстоятельствах руководителям приходится быть не только стратегами, но и поддержкой для своих людей. С другим подходом выстроить эффективную работу в такое время становится очень тяжело. Поэтому ниже несколько советов для лидеров, которые руководят командами в условиях войны и неопределенности.

Углубляйте коммуникацию с командой в стрессовых ситуациях, после обстрелов

Прежде всего, вы должны определить и понять, вся ли команда в безопасности. Это можно сделать, разделив коллектив на небольшие группы, создав чат в мессенджере. В этих чатах обязательно нужно спросить, все ли в порядке с командой после обстрелов. Это позволит вам быстро определить нуждающихся в помощи и немедленно начать действовать.

Начинайте ваше общение с командой, придавая более глубокие смыслы такой знакомой нам всем фразе: "Как ты?". Начинайте такие утренники с вопроса: "Как ты сегодня?" и слушайте.   Ни в коем случае не делайте эту фразу формальной и не переходите к решению текущих дел, не получив ответа на свой вопрос. Если вы видите, что человек сегодня не в состоянии работать, то обязательно минимизируйте его нагрузку. Обсуждать в такие утренники задачи так, будто ничего не произошло – это верный путь к обесцениванию и к тому, что скоро сотрудники начнут искать новую работу.

Люди справляются со стрессом по-разному, поэтому обязательно спросите: "А что тебе поможет сегодня?". Кому-то нужен четкий план, кому-то – йога, кому-то – выговориться, а кому-то взять выходной.

Будьте чувствительны к чувствам команды

Неопределенность и война создают атмосферу стресса и тревоги в команде.   Проводите открытые беседы, позволяя команде выражать свои чувства. Будьте чувствительны к их потребностям и создавайте положительную рабочую среду. Очень важно не умалять важность переживаний сотрудников:

– "Мне тоже тяжело работать, но я работаю"

– "Иди на пробежку, займись спортом, поработай. Я вот пошел/ушла, и стало легче"

Не говорите эти фразы. Они говорят человеку примерно следующее: "Что ты там придумываешь? Соберись, слабак. Смотри, какой я молодец".  

Стройте лидерское единство

Покажите, что вы тоже все понимаете и находитесь в тех же обстоятельствах (не касается тех, кто работает удаленно). Хватит уже всем показывать, что вы – железный/железный. Скажите открыто и прямо: "Меня тоже трясло всю ночь. Я вас прекрасно понимаю. У меня тоже нет сил сегодня работать. Давайте подумаем, что можем сделать сегодня. Завтра будет новый день".

В настоящее время важно объединить команду. Создайте общие цели и задачи, которые позволят в семье ощущать свою важность. Лидер, стоящий на переднем крае, объединяет свою команду инстинктом общности. Проводите собрание с проговариванием реальных хороших новостей или благодарностей (хорошие новости компании, хорошие новости сотрудников). Обязательно – напоминание миссии компании. Зачем мы здесь все собрались? Это помогает удерживать фокус внимания.

Развивайте командный дух

В условиях неопределенности и войны важно укреплять командный дух. Организуйте совместные мероприятия, даже в онлайн-формате, чтобы поддержать взаимодействие и укрепить единство внутри коллектива.

Сформируйте целые компании, каскадуйте их и отслеживайте их выполнение. Создавайте рабочие группы внутри компании по улучшению  результатов или совершенствованию процессов. Работа в таких группах придает ощущение важности и осознания личного влияния и вклада. Очень важно отмечать даже незначительные победы. Такие действия помогают команде двигаться вперед к поставленным целям и показывают людям, что в процессах есть динамика.

Обеспечивайте четкую коммуникацию

Важность открытой и четкой коммуникации трудно переоценить.

Ваша прямая обязанность регулярно уведомлять команду обо всех обновлениях. Необходимо открыто говорить о реальном положении дел в компании, но при этом раскрывать только достоверную информацию. Вы должны стать предсказуемыми для своих людей. Ведь чтобы поддержать доверие, нужно сохранять прозрачность.

И дорогие лидеры, не забывайте об оптимизме и уверенности в том, что ваша команда точно преодолеет все трудности. Усиливайте положительные моменты, подсвечивайте достижения и вдохновляйте людей вокруг себя на продолжение борьбы.