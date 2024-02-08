Як підтримати своїх співробітників у часи невизначеності

Поради для керівників, які будують ефективну роботу команди між обстрілами.

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Під час війни важлива підтримка. Джерело: depositphotos.

Дивлячись на цифри та аналізуючи фінансові результати компанії, я з впевненістю можу сказати та визначити, що ось тут був період блекауту, а тут місяць безперебійних обстрілів, коли команда не спала ночами.

Війна стає так би мовити зовнішнім стейкхолдером. І у таких складних обставинах, керівникам доводиться бути не лише стратегами, але й підтримкою для своїх людей. З іншим підходом побудувати ефективну роботу в такий час стає вкрай важко. Тому, нижче кілька порад для лідерів, які керують командами в умовах війни та невизначеності.

Поглиблюйте комунікацію з командою в стресових ситуаціях, після обстрілів

Перш за все ви повинні визначити та зрозуміти, чи вся команда в безпеці. Це можна зробити, розділивши колектив на невеликі групи, створивши чати в месенджері. У цих чатах обов’язково потрібно запитати, чи все гаразд з командою після обстрілів. Це дозволить вам швидко визначити тих, хто потребує допомоги і негайно почати діяти.

Починайте ваше спілкування з командою, надаючи глибші сенси такій знайомій нам усім фразі: "Як ти?". Починайте такі ранки з питання: «Як ти сьогодні?» і слухайте. Ні в якому разі не робіть цю фразу формальною, та не переходьте до вирішення поточних справ, не отримавши відповіді на своє питання. Якщо ви бачите, що людина сьогодні не в стані працювати, то обов’язково мінімізуйте її навантаження. Обговорювати в такі ранки задачі так, ніби нічого не сталося – це вірний шлях до знецінення і до того, що скоро співробітники почнуть шукати нову роботу.

Люди справляються зі стресом по-різному, тому обов’язково запитайте: "А що тобі допоможе сьогодні?". Комусь потрібен чіткий план, комусь – йога, комусь – виговоритись, а комусь взяти вихідний.

Будьте чутливими до почуттів команди

Невизначеність та війна створюють атмосферу стресу та тривоги в команді. Проводьте відкриті бесіди, дозволяючи команді висловлювати свої почуття. Будьте чутливими до їхніх потреб та створюйте позитивне робоче середовище. Дуже важливо не применшувати важливість переживань співробітників:

– "Мені теж важко працювати, але ж я працюю"

– "Йди на пробіжку, займись спортом, попрацюй. Я от пішов/пішла, і стало легше"

Не говоріть ці фрази. Вони кажуть людині приблизно наступне: "Що ти там вигадуєш? Зберись, слабак. Дивись, який я молодець".

Будуйте лідерську єдність

Покажіть, що ви теж все розумієте і знаходитесь у тих самих обставинах (не стосується тих, хто працює віддалено). Вистачить вже всім показувати, що ви – залізна/залізний. Скажіть відкрито і прямо: "Мене теж трусило всю ніч. Я вас прекрасно розумію. Я теж не дуже маю сили сьогодні працювати. Давайте подумаємо, що можемо зробити сьогодні. Завтра буде новий день".

У цей час важливо об'єднати команду. Створіть спільні цілі та завдання, які дозволять усім відчувати свою важливість. Лідер, який стоїть на передньому краю, об'єднує свою команду інстинктом спільності. Проводьте збори з проговорюванням реальних хороших новин або вдячностей (гарні новини компанії, гарні новини співробітників). Обов'язково – нагадування місії компанії. Навіщо ми тут всі зібрались. Це допомагає тримати фокус уваги.

Розвивайте командний дух

В умовах невизначеності і війни важливо зміцнювати командний дух. Організовуйте спільні заходи, навіть в онлайн-форматі, щоб підтримати взаємодію та зміцнити єдність всередині колективу.

Сформуйте цілі компанії, каскадуйте їх, та відслідковуйте їх виконання. Створюйте робочі групи всередині компанії по покращенню результатів чи вдосконаленню процесів. Робота в таких групах додає відчуття важливості та усвідомлення особистого впливу та вкладу. Дуже важливо відмічати навіть незначні перемоги. Такі дії допомагають команді рухатися вперед до поставлених цілей і показують людям, що в процесах присутня динаміка.

Забезпечуйте чітку комунікацію

Важливість відкритої та чіткої комунікації важко переоцінити.

Ваш прямий обов’язок – регулярно сповіщати команду про всі оновлення. Необхідно відкрито говорити про реальний стан справ у компанії, але при цьому розкривати тільки достовірну інформацію. Ви повинні стати передбачуваними для своїх людей. Адже щоб підтримати довіру, необхідно зберігати прозорість.

І любі лідери, не забувайте про оптимізм та впевненість у тому, що ваша команда точно подолає всі труднощі. Посилюйте позитивні моменти, підсвічуйте досягнення та надихайте людей навколо себе на продовження боротьби.