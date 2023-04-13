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НВО снимет сериал о Гарри Поттере (ВИДЕО)
Американский стриминговый сервис НВО Max официально анонсировал выход сериала, основанного на серии книг о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг.
Об этом сообщает кинокомпания Warner Bros. Discovery.
Отмечается, что телеканал HBO Max заказал оригинальный телевизионный сериал по сценарию книг о Гарри Поттере.
Исполнительными продюсерами сериала станут писательница Джоан Роулинг, а также продюсеры фильмов серии "Фантастические твари" Нил Блэр и Рут Кенли-Леттс.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Планируется, что каждый сезон сериала будет основан на одной из книг о Гарри Поттере.
"Истории из каждой книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере будут экранизированы в десять серий каждого сезона сериала, созданным с тем же эпическим мастерством, любовью и заботой. Сериал будет представлен новым актерским составом, который полюбят фанаты. Новая экранизация культовой истории будет полна фантастических деталей и драматических локаций, ведь историю о Гарри Поттере любят уже более двадцати пяти лет по всему миру", - говорится в релизе.
Там добавили, что каждый сезон будет подлинным оригинальным книгам и будет знакомить с Гарри Поттером и его невероятными приключениями новую аудиторию по всему миру, тогда как оригинальные, классические и любимые фильмы останутся основой франшизы и будут доступны для просмотра по всему миру.
Дата релиза и другие детали не уточняется.
Также стриминговый сервис НВО Max опубликовал тизер грядущего сериала.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что компания Warner Bros. Discovery работает над заключением соглашения о создании нового сериала по мотивам "вселенной Гарри Поттера".