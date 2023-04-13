НВО снимет сериал о Гарри Поттере (ВИДЕО)

Американский стриминговый сервис НВО Max официально анонсировал выход сериала, основанного на серии книг о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг.

Об этом сообщает кинокомпания Warner Bros. Discovery.

Отмечается, что телеканал HBO Max заказал оригинальный телевизионный сериал по сценарию книг о Гарри Поттере.

Исполнительными продюсерами сериала станут писательница Джоан Роулинг, а также продюсеры фильмов серии "Фантастические твари" Нил Блэр и Рут Кенли-Леттс.

Планируется, что каждый сезон сериала будет основан на одной из книг о Гарри Поттере.

"Истории из каждой книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере будут экранизированы в десять серий каждого сезона сериала, созданным с тем же эпическим мастерством, любовью и заботой. Сериал будет представлен новым актерским составом, который полюбят фанаты. Новая экранизация культовой истории будет полна фантастических деталей и драматических локаций, ведь историю о Гарри Поттере любят уже более двадцати пяти лет по всему миру", - говорится в релизе.

Там добавили, что каждый сезон будет подлинным оригинальным книгам и будет знакомить с Гарри Поттером и его невероятными приключениями новую аудиторию по всему миру, тогда как оригинальные, классические и любимые фильмы останутся основой франшизы и будут доступны для просмотра по всему миру.

Дата релиза и другие детали не уточняется.

Также стриминговый сервис НВО Max опубликовал тизер грядущего сериала.

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Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что компания Warner Bros. Discovery работает над заключением соглашения о создании нового сериала по мотивам "вселенной Гарри Поттера".