НВО зніме серіал про Гаррі Поттера (ВІДЕО)

Американський стрімінговий сервіс НВО Max офіційно анонсував вихід серіалу, заснованого на серії книг про Гаррі Поттера письменниці Джоан Роулінг.

Про це повідомляє кінокомпанія Warner Bros. Discovery.

Зазначається, що телеканал HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за сценарієм книг про Гаррі Поттера.

Виконавчими продюсерами серіалу стануть письменниця ДжоанРоулінг, а також продюсер фільмів серії "Фантастичні тварюки" Ніл Блер і Рут Кенлі-Леттс.

Планується, що кожен сезон серіалу буде заснований на одній з книг про Гаррі Поттера.

"Історії з кожної книги Джоан Роулінг про Гаррі Поттера будуть екранізовані у десять серій кожного сезону серіалу, створеним з тією ж епічною майстерністю, любов'ю та турботою. Серіал буде представлений новим акторським складом, який полюблять фанати. Нова екранізація культової історії буде сповнена фантастичними деталями та драматичними локаціями, адже істрію про Гаррі Поттера полюбляють вже понад двадцять п'ять років по всьому світу", - йдеться у релізі.

Там додали, що кожен сезон буде автентичним оригінальним книгам і знайомитиме з Гаррі Поттером та його неймовірними пригодами нову аудиторію по всьому світу, тоді як оригінальні, класичні та улюблені фільми залишаться основою франшизи і будуть доступні для перегляду по всьому світу.

Дата релізу та інші подробиці не уточнюється.

Також стрімінговий сервіс НВО Max опублікував тизер майбутнього серіалу.

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Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляло, що компанія Warner Bros. Discovery працює над укладанням угоди щодо створення нового серіалу за мотивами "всесвіту Гаррі Поттера".