Украинская драма "Щедрик" собрала в прокате 10,8 млн гривен

За тринадцать недель проката в Украине историческая драма "Щедрик" собрала 10,8 млн гривен, ее посмотрели 86 тыс. зрителей.

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино.

"Тринадцать недель проката в Украине, тысячи зрителей по всему миру и рекорд проката благодаря поддержке зрителей получила историческая драма "Щедрик". Актуальность темы фильма объединила вокруг большое комьюнити единомышленников, тех, кто искренне любит Украину, хочет знать ее историю и помнить все испытания на пути к независимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прошло 3,4 тыс. киносеансов, а по сбору "Щедрик" занял второе место после "Поводыря" (14 млн гривен), на третьем месте - "Цена правды" с 9,7 млн гривен.

"Щедрика" уже увидели в США, Израиле, Ирландии, Швеции, Южной Корее, Великобритании. Готовится прокат в Японии.

Фильм создан компанией "Амма Вижн" в сотрудничестве со Stewopol при финансовой поддержке Министерства культуры и информационной политики и информационной поддержки Госкино.

Напомним, за первые выходные в прокате украинский мультик "Мавка" посмотрело 189 048 зрителей, а кассовые сборы составили 24 903 241 грн.