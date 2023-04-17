Українська драма "Щедрик" зібрала в прокаті 10,8 млн гривень

За тринадцять тижнів прокату в Україні історична драма “Щедрик” зібрала 10,8 млн гривень, її подивились 86 тис. глядачів.

Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно.

"Тринадцять тижнів прокату в Україні, тисячі глядачів по всьому світу та рекорд прокату завдяки підтримці глядачів отримала історична драма "Щедрик". Актуальність теми фільму об’єднала навкруги велике ком’юніті однодумців, тих, хто щиро любить Україну, хоче знати її історію та пам’ятати усі випробування на шляху до жаданої незалежності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пройшло 3,4 тис. кіносеансів, а щодо зборів "Щедрик" посів друге місце після "Поводиря" (14 млн гривень), а на третьому місці – "Ціна правди" із 9,7 млн гривень.

"Щедрика" вже побачили в США, Ізраїлі, Ірландії, Швеції, Південній Кореї, Великій Британії. Готується прокат в Японії.

Фільм створено компанією "Ама Віжн" у співпраці зі Stewopol за фінансової підтримки Міністерства культури та інформаційної політики та інформаційної підтримки Держкіно.

Нагадаємо, за перші вихідні у прокаті український мультик "Мавка" переглянуло 189 048 глядачів, а касові збори склали 24 903 241 грн.