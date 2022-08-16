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Как защититься от киберугроз: эксперты Киевстар расскажут на вебинарах
Сегодня кибербезопасность – едва ли не главная тема для обсуждения, ведь после полномасштабного вторжения количество атак стремительно увеличивается.
Недавно Киевстар провел Open Talk «КиберОпасность: как дать отпор и победить на киберфронте» , в рамках которого спикеры от государства и бизнеса поделились своим видением, как противодействовать киберугрозам. А в ближайшие дни компания проведет открытые вебинары , на которых эксперты более подробно раскроют тему.
16 августа пройдет вебинар по теме «Сервисы по киберзащите для бизнеса и государства» . Его проведут эксперты Киевстар Евгений Стеценко, консультант по развитию ICT-услуг и Сергей Восков, консультант по инновационным продуктам. Они рассмотрят, какие сервисы помогают справиться с DDoS-атаками, защищают корпоративную сеть, веб-приложения, почту и рабочие устройства.
18 августа пройдет вебинар по теме «Стратегии киберзащиты для взаимоотношений с партнерами и подрядчиками» . Его проведет директор по кибербезопасности Киевстар Юрий Прокопенко. Расскажет, какой должна быть команда по киберзащите, с чем учитывать во взаимодействии с партнерами и без чего не обойтись самим исполнителям.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Обе встречи будут полезны руководителям компаний, директорам по кибербезопасности и IT-директорам государственного и бизнес-сегментов, специалистам по поддержке IT-систем компаний. Регистрация по ссылке .