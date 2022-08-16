Як захиститись від кіберзагроз: експерти Київстар розкажуть на вебінарах

Сьогодні кібербезпека — ледь не головна тема для обговорення, адже після повномасштабного вторгнення кількість атак стрімко збільшується.

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Нещодавно Київстар провів Open Talk «КіберНЕбезпека: як дати відсіч і перемогти на кіберфронті», в рамках якого спікери від держави та бізнесу поділились своїм баченням, як протидіяти кіберзагрозам. А найближчими днями компанія проведе відкриті вебінари, на яких експерти більш детально розкриють тему.

16 серпня пройде вебінар на тему «Сервіси з кіберзахисту для бізнесу та держави». Його проведуть експерти Київстар Євген Стеценко, консультант напрямку розвитку ICT-послуг та Сергій Восков, консультант з інноваційних продуктів. Вони розглянуть, які сервіси допомагають впоратися з DDoS-атаками, захищають корпоративну мережу, вебдодатки, пошту та робочі пристрої.

18 серпня пройде вебінар на тему «Стратегії кіберзахисту для взаємин з партнерами і підрядниками». Його проведе директор з кібербезпеки Київстар Юрій Прокопенко. Розкаже, якою має бути команда з кіберзахисту, на що зважати у взаємодії з партнерами та без чого не обійтись самим виконавцям.

Обидві зустрічі будуть корисними керівникам компаній, директорам з кібербезпеки та IT-директорам державного та бізнес-сегментів, спеціалістам з підтримки IT-систем компаній тощо. Реєстрація за посиланням.