Sportarena выпустила документалку о роте ударных БпЛА "ФАВОРИТ", которую патронирует FAVBET

Портал Sportarena представил полнометражную хронику о деятельности одного из самых эффективных подразделений ударных БпЛА в составе ВСУ — роту “ФАВОРИТ” под командованием вице-президента Украинской федерации MMA (UFMMA) Дениса Перча. Роту “ФАВОРИТ” патронирует украинская iGaming-компания FAVBET.

Для создания полуторачасовой ленты спортивный журналист Никита Дмитрулин вместе со съемочной группой Sportarena побывал на позициях роты, где снял эксклюзивные интервью с бойцами и стал свидетелем реальной боевой работы подразделения — от изготовления "скидов" до разведки и поражения вражеской техники.

Попали в кадр и вещи, которые обычно остаются за кулисами военных хроник: тяжелые ежедневные тренировки, быт защитников на передовой и искренний юмор, который помогает не терять мотивацию в самых тяжелых ситуациях.

За что в "ФАВОРИТЕ" выдают шеврон со слоганом роты "Слабым — п***а", как приготовить фронтовые отбивные с помощью гранаты, откуда взялось название подразделения, которое стоит за подготовкой лучших FPV-пилотов, и чем отличается реальное управление БпЛА от игры на симуляторе? Зрители найдут ответы на все эти вопросы в фильме, а еще — увидят уникальные кадры настоящей войны дронов.

Сегодня рота Дениса Перча с позывным "Кореец" работает на Бахмутском направлении, где враг сосредоточил более 90 000 оккупантов и ежедневно пытается продавить украинскую оборону бесконечными волнами "мясных штурмов".

В видео командир рассказывает, что его подразделение еще не имело ни одного нерезультативного дня: "Наш единственный приоритет — как можно больше уничтожать врага. Даже если появляется небольшая возможность, мы направляем туда силы и отрабатываем".

Никита Дмитрулин с бойцами роты "ФАВОРИТ": Голландцем, Ведьмаком и Аланом

Эффективно "минусовать" оккупантов "ФАВОРИТУ" помогает поддержка сотен волонтеров, спортивное сообщество, а также компания FAVBET, патронирующая подразделение с момента его создания в прошлом году. При поддержке украинской компании военным передано более 300 наименований техники, в том числе внедорожники, оборудование и амуницию, а также более 100 дронов различного назначения со всеми комплектующими.

Денис Перч

"У нас еще ни разу не было такого случая, чтобы была цель, а не было дронов, чтобы ее поразить. Сейчас мы не имеем никаких стандартов или лимитов на расходные материалы, FAVBET закрывает все потребности", — говорит Денис Перч.

В FAVBET заверили, что будут продолжать поддерживать "ФАВОРИТ" и другие подразделения украинской армии до победы. "Наша поддержка остается непоколебимой, а это видео — лишь один из способов выразить искреннюю благодарность мужчинам и женщинам, которые ежедневно рискуют жизнью ради нашей свободы", — говорят в компании.