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Sportarena випустила документалку про роту ударних БпЛА "ФАВОРИТ", яку патронує FAVBET
Портал Sportarena представив повнометражну хроніку про діяльність одного з найбільш ефективних підрозділів ударних БпЛА у складі ЗСУ — роту “ФАВОРИТ” під командуванням віцепрезидента Української федерації MMA (UFMMA) Дениса Перча. Роту “ФАВОРИТ” патронує українська iGaming-компанія FAVBET.
Для створення півторагодинної стрічки спортивний журналіст Микита Дмитрулін разом зі знімальною групою Sportarena побував на позиціях роти, де зняв ексклюзивні інтерв’ю з бійцями та став свідком реальної бойової роботи підрозділу — від виготовлення "скидів" до розвідки та ураження ворожої техніки.
Потрапили в кадр і речі, які зазвичай залишаються за лаштунками військових хронік: важкі щоденні тренування, побут захисників на передовій та щирий гумор, що допомагає не втрачати мотивацію у найважчих ситуаціях.
За що у "ФАВОРИТІ" видають шеврон зі слоганом роти "Слабким — п***а", як приготувати фронтові відбивні за допомогою гранати, звідки взялась назва підрозділу, що стоїть за підготовкою кращих FPV-пілотів та чим відрізняється реальне керування БпЛА від гри на симуляторі? Глядачі знайдуть відповіді на всі ці питання у фільмі, а ще — побачать унікальні кадри того, якою є справжня війна дронів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Сьогодні рота Дениса Перча на псевдо "Кореєць" працює на Бахмутському напрямі, де ворог зосередив понад 90 000 окупантів та щодня намагається продавити українську оборону нескінченними хвилями "м’ясних штурмів".
У відео командир розповідає, що його підрозділ ще не мав жодного нерезультативного дня: "Наш єдиний пріоритет — якомога більше знищувати ворога. Навіть якщо з’являється невелика можливість, ми направляємо туди сили та відпрацьовуємо".
Ефективно "мінусувати" окупантів "ФАВОРИТУ" допомагає підтримка сотень волонтерів, спортивна спільнота, а також компанія FAVBET, що патронує підрозділ з моменту його створення минулого року. За підтримки української компанії військовим передано понад 300 найменувань техніки, в тому числі позашляховики, обладнання та амуніцію, а також більш як 100 дронів різного призначення з усіма комплектуючими.
"У нас ще жодного разу не було такого випадку, щоб була ціль, а не було дронів, щоб її уразити. Зараз ми не маємо жодних стандартів або лімітів на витратні матеріали, FAVBET закриває всі потреби", — каже Денис Перч.
У FAVBET запевнили, що продовжуватимуть підтримувати "ФАВОРИТ" та інші підрозділі української армії до перемоги. "Наша підтримка залишається непохитною, а це відео — лише один зі способів висловити щиру вдячність чоловікам та жінкам, які щодня ризикують життям заради нашої свободи", — кажуть у компанії.