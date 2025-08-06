1000 крупнейших украинских компаний в прошлом году получили 8,2 трлн грн дохода: какие отрасли наиболее прибыльны

Тысяча крупнейших украинских предприятий в 2024 году суммарно получили 8,2 триллиона гривен чистого дохода, что на 15% превышает показатель предыдущего периода. Самыми прибыльными отраслями стали электроэнергетика и нефтегазовый сектор.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование Романа Корнилюка, профессора КНЭУ, финансового аналитика YouControl.

Самые прибыльные отрасли экономики Украины

Указанные компании представляют разные отрасли экономики Украины. Самыми многочисленными секторами крупного бизнеса являются:

пищевая промышленность - 140 компаний ;

140 компаний сельское хозяйство - 113 ;

113 электроэнергетика 109 ;

109 нефтегазовый сектор - 101.

Наибольшие доходы получили предприятия, действующие в таких секторах :

электроэнергетика – с доходом за год в 1,4 трлн грн;

нефтегазовый сектор - 1,3 трлн грн;

розничная торговля - 778 млрд грн;

сельское хозяйство - 731,8 млрд грн;

пищевая промышленность - 687,5 млрд грн;

промышленность - 687,5 млрд грн; металлургия - 568,9 млрд грн;

оптовая торговля - 352,2 млрд грн.

По данным исследования, сферы информационных технологий и телекоммуникаций продолжили медленную потерю позиций в структуре крупного бизнеса, снизив долю в доходах топ-1000 с 1,1 до 1% каждая.

География крупнейших компаний

52% общего дохода топ-1000 сгенерировали 426 компаний, зарегистрированных в Киеве. Еще 26% - из промышленных центров Днепропетровской, Киевской, Львовской и Запорожской областей.

После первой пятерки регионов-лидеров идет еще 5 областей с долей в доходах по 1,9-2,7%: Полтавская, Одесская, Черкасская, Винницкая и Волынская — каждый из остальных регионов страны занимает менее 1,6% в совокупной выручке крупнейших украинских компаний.

Меньше всего крупных компаний находится в Черновицкой (7) и Донецкой областях (5). Кроме того, учитывая последствия войны, в исследование не попали предприятия из Автономной Республики Крым, Луганской и Херсонской области.

Напомним, по результатам за 2024 год 41% государственных компаний оказались убыточными. Лидером по прибыли стал Павлоградский химический завод – более 6 млрд. грн.