1000 найбільших українських компаній торік отримали 8,2 трлн грн доходу: які галузі найприбутковіші

Тисяча найбільших українських підприємств у 2024 році сумарно отримали 8,2 трильйона гривень чистого доходу, що на 15% перевищує показник попереднього періоду. Найприбутковішими галузями стали електроенергетика та нафтогазовий сектор.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дослідження Романа Корнилюка, професора КНЕУ, фінансового аналітика YouControl.

Найприбутковіші галузі економіки України

Зазначені компанії представляють різні галузі економіки України. Найчисельнішими секторами великого бізнесу є:

харчова промисловість — 140 компаній ;

140 компаній сільське господарство — 113 ;

113 електроенергетика — 109 ;

109 нафтогазовий сектор — 101.

Найбільші доходи отримали підприємства, які діють у таких секторах:

електроенергетика — з доходом за рік у 1,4 трлн грн;

нафтогазовий сектор — 1,3 трлн грн;

роздрібна торгівля — 778 млрд грн;

сільське господарство — 731,8 млрд грн;

харчова промисловість — 687,5 млрд грн;

промисловість — 687,5 млрд грн; металургія — 568,9 млрд грн;

оптова торгівля — 352,2 млрд грн.

За даними дослідження, сфери інформаційних технологій та телекомунікацій продовжили повільну втрату позицій у структурі великого бізнесу, знизивши частку в доходах топ-1000 з 1,1% до 1% кожна.

Географія найбільших компаній

52% загального доходу топ-1000 згенерували 426 компаній, які зареєстровані в Києві. Ще 26% — з промислових центрів Дніпропетровської, Київської, Львівської та Запорізької областей.

Після першої п’ятірки регіонів-лідерів йде ще 5 областей із часткою в доходах по 1,9-2,7%: Полтавська, Одеська, Черкаська, Вінницька та Волинська — кожен із решти регіонів країни займає менше ніж 1,6% в сукупній виручці найбільших українських компаній.

Найменше великих компаній знаходиться в Чернівецькій (7) та Донецькій областях (5). Крім того, з огляду на наслідки війни, у дослідження не потрапили підприєства з Автономної Республіки Крим, Луганської та Херсонської області.

Нагадаємо, за результатами за 2024 року 41% державних компаній виявилися збитковими. Лідером за прибутком став Павлоградський хімічний завод – понад 6 млрд грн.