Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,68

--0,11

EUR

48,09

--0,26

Готівковий курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,22

48,00

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

1000 найбільших українських компаній торік отримали 8,2 трлн грн доходу: які галузі найприбутковіші

дохід
Найбільші компанії України торік отримали 8,2 трлн грн доходу. / Freepik

Тисяча найбільших українських підприємств у 2024 році сумарно отримали 8,2 трильйона гривень чистого доходу, що на 15% перевищує показник попереднього періоду. Найприбутковішими галузями стали електроенергетика та нафтогазовий сектор.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дослідження Романа Корнилюка, професора КНЕУ, фінансового аналітика YouControl.

Найприбутковіші галузі економіки України

Зазначені компанії представляють різні галузі економіки України. Найчисельнішими секторами великого бізнесу є:

  • харчова промисловість 140 компаній; 
  • сільське господарство 113; 
  • електроенергетика 109; 
  • нафтогазовий сектор 101.

Найбільші доходи отримали підприємства, які діють у таких секторах:

  • електроенергетика — з доходом за рік у 1,4 трлн грн; 
  • нафтогазовий сектор — 1,3 трлн грн; 
  • роздрібна торгівля — 778 млрд грн; 
  • сільське господарство — 731,8 млрд грн; 
  • харчова промисловість — 687,5 млрд грн; 
  • металургія — 568,9 млрд грн; 
  • оптова торгівля — 352,2 млрд грн.
Фото 2 — 1000 найбільших українських компаній торік отримали 8,2 трлн грн доходу: які галузі найприбутковіші

За даними дослідження, сфери інформаційних технологій та телекомунікацій продовжили повільну втрату позицій у структурі великого бізнесу, знизивши частку в доходах топ-1000 з 1,1% до 1% кожна.

Географія найбільших компаній

52% загального доходу топ-1000 згенерували 426 компаній, які зареєстровані в Києві. Ще 26% — з промислових центрів Дніпропетровської, Київської, Львівської та Запорізької областей.

Після першої п’ятірки регіонів-лідерів йде ще 5 областей із часткою в доходах по 1,9-2,7%: Полтавська, Одеська, Черкаська, Вінницька та Волинська — кожен із решти регіонів країни займає менше ніж 1,6% в сукупній виручці найбільших українських компаній.

Фото 3 — 1000 найбільших українських компаній торік отримали 8,2 трлн грн доходу: які галузі найприбутковіші

Найменше великих компаній знаходиться в Чернівецькій (7) та Донецькій областях (5). Крім того, з огляду на наслідки війни, у дослідження не потрапили підприєства з Автономної Республіки Крим, Луганської та Херсонської області.

Нагадаємо, за результатами за 2024 року 41% державних компаній виявилися збитковими. Лідером за прибутком став Павлоградський хімічний завод – понад 6 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук