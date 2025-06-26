Чистий прибуток великих та середніх підприємств у першому кварталі склав 142,3 млрд грн

За січень-березень 2025 року чистий прибуток великих та середніх підприємств склав 142,3 млрд грн. Найбільша сума прибутку зафіксована у промисловості — 74,5 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Загалом прибутковими у першому кварталі були 72,7% підприємств, а збитковими — 27,3%.

Серед усіх галузей промисловість стала лідером: її чистий прибуток склав 74,5 млрд грн, зокрема, високих результатів досягли підприємства добування сирої нафти та природного газу — 9,06 млрд грн та добувної промисловості і розроблення кар'єрів — 8,57 млрд грн.

Переробна промисловість отримала 26,51 млрд грн прибутку, зокрема виробництво харчових продуктів — понад 4 млрд грн. Лісове господарство та лісозаготівля отримали прибуток у 1,23 млрд грн. Чистий прибуток від професійної, наукової та технічної діяльності склав 18,41 млрд грн.

Нагадаємо, за п’ять місяців 2025 року найбільша частка в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України припадає на підприємства переробної промисловості та торгівлі — 17,6% та 17,2% відповідно.