Чистая прибыль крупных и средних предприятий в первом квартале составила 142,3 млрд грн

За январь-март 2025 чистая прибыль крупных и средних предприятий составила 142,3 млрд грн. Наибольшая сумма прибыли зафиксирована в промышленности – 74,5 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

В целом прибыльными в первом квартале были 72,7% предприятий, а убыточными – 27,3%.

Среди всех отраслей промышленность стала лидером: ее чистая прибыль составила 74,5 млрд грн, в частности высоких результатов достигли предприятия добывания сырой нефти и природного газа — 9,06 млрд грн и добывающей промышленности и разработка карьеров — 8,57 млрд грн.

Перерабатывающая промышленность получила 26,51 млрд грн прибыли, в том числе производство пищевых продуктов — более 4 млрд грн. Лесное хозяйство и лесозаготовка я получили прибыль в 1,23 млрд грн. Чистая прибыль от профессиональной, научной и технической деятельности составила 18,41 млрд грн.

Напомним, за пять месяцев 2025 года наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины приходится на предприятия перерабатывающей промышленности и торговли — 17,6% и 17,2% соответственно.