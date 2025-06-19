200 млн залога: ВАКС избрал меру пресечения руководителю схемы закупки медоборудования для онкобольных

19 июня 2025 года следователь-судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) применил меру пресечения к фактическому руководителю преступной организации, которая наживалась на закупках медицинского оборудования для онкобольных. Ему определили залог в размере 200 млн грн. Государство же понесло убытки более чем на 231 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По решению суда, на подозреваемого также возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности:

прибывать по первому требованию к детективу, прокурору или суду;

сообщать об изменении места жительства или работы;

не отлучаться из Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение в миграционную службу все свои паспорта для выезда за границу;

носить электронное средство контроля.

Что известно о деле?

В ходе следствия установлено, что фактический руководитель крупнейшей группы поставщиков медицинского оборудования (более 300 представителей компаний) создал преступную организацию, в состав которой привлек представителей подконтрольных компаний и должностных лиц Национального института рака (НИР).

Преступная организация преследовала цель установления контроля за проведением закупок: от определения Института рака распорядителем бюджетных средств до обеспечения внеконкурентной победы подконтрольных организатору компаний.

В течение 2021-2022 годов при закупках медицинского оборудования в рамках проекта "Создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в НИР" участники сделки завладели средствами на сумму 231 035 577,49 грн.

Кто получил подозрение?

О подозрении сообщено:

фактическому руководителю наибольшей группы субъектов предпринимательской деятельности, специализирующейся на реализации медицинского оборудования в Украине; ️

2 доверенным лицам частных компаний; ️

исполняющему обязанности директора;

2 должностным лицам Национального института рака.

Напомним, недавно ВАКС утвердил самое большое соглашение о признании виновности в истории Украины .