200 млн грн застави: ВАКС обрав запобіжний захід організатору схеми на закупівлях медобладнання для онкохворих

19 червня 2025 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) застосував запобіжний захід до фактичного керівника злочинної організації, яка наживалась на закупівлях медичного обладнання для онкохворих. Йому визначили заставу у розмірі 200 млн грн. Держава ж зазнала збитків на понад 231 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)

За рішенням суду, на підозрюваного також покладено відповідні процесуальні обов’язки, зокрема:

прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора чи суду;

повідомляти про зміну місця проживання або роботи;

не відлучатися з Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до міграційної служби усі свої паспорти для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Що відомо про справу?

У ході слідства встановлено, що фактичний керівник найбільшої групи постачальників медичного обладнання (понад 300 представників компаній) створив злочинну організацію, до складу якої залучив представників підконтрольних компаній та службових осіб Національного інституту раку (НІР).

Злочинна організація мала на меті встановлення контролю над проведенням закупівель: від визначення Інституту раку розпорядником бюджетних коштів до забезпечення позаконкурентної перемоги підконтрольних організатору компаній.

Упродовж 2021-2022 років під час закупівель медичного обладнання в межах проєкту "Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у НІР" учасники оборудки заволоділи коштами на суму 231 035 577,49 грн.

Хто отримав підозру?

Наразі про підозру повідомлено:

фактичному керівнику найбільшої групи субʼєктів підприємницької діяльності, яка спеціалізується на реалізації медичного обладнання в Україні; ️

2 довіреним особам приватних компаній; ️

виконувачу обов'язків директора;

2 службовим особам Національного інституту раку.

Нагадаємо, нещодавно ВАКС затвердив найбільшу угоду про визнання винуватості в історії України.