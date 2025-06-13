Відшкодування понад 1 млрд грн: ВАКС затвердив найбільшу угоду про визнання винуватості в історії України

ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості семи учасників злочинної організації — найбільшу про визнання винуватості в історії України. Особи заволоділи міжнародним аеропортом "Одеса". Вони взяли на себе зобов’язання відшкодувати державі понад 1 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Що відомо про схему?

За даними САП, виявлена злочинна схема була однією з наймасштабніших в Україні. Учасниками злочинної діяльності були вже колишні керівники Одеської міської ради, які систематично одержували неправомірну вигоду та забезпечували прийняття необхідних рішень.

Зокрема, особам висунуто обвинувачення в заволодінні у 2011 році майновим комплексом стратегічного об’єкта – КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" – вартістю понад 118 млн грн.

Хто пішов на угоду?

За даними Центру протидії корупції, на угоду пішли: бізнесмени Борис Кауфман та Алекс Борухович, колишній мер Одеси Олексій Костусєв, ексзаступник мера Одеси Михайло Кучук, довірена особа Кауфмана Костянтин Єфремов, директор ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент" Олексій Кочанов, а також один з власників ТОВ "Кліар-Сіті" Петро Багрій.

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Про що угода про визнання винуватості?

Відповідно до угоди, обвинувачені зобов’язані повністю відшкодувати завдану шкоду Одеській міській раді, зокрема сплатити на рахунок міськради 150 млн грн та повернути 2488 одиниць майна Одеській територіальній громаді. Власником аеропорту "Одеса" залишиться міськрада, та її частка у статутному капіталі підприємства не зменшиться.

Крім того, вироком суду обвинуваченим призначено остаточні покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 8 років, а також штрафів на загальну суму понад 400 млн грн. Однак, зважаючи на надання викривальних показань, засуджених звільнено від покарання із встановленням іспитового строку.

Також ВАКС у цій справі вперше застосовав максимальний розмір штрафу – 204 млн грн. Іншому обвинуваченому призначено додаткове покарання у вигляді штрафу на суму 102 млн грн, ще двом особам – більше 30 млн грн кожному.

У дохід держави в засуджених конфісковано понад 6 млн грн, більш як 582 тис. дол. США та 6000 євро, а також шість об’єктів дороговартісного нерухомого майна, та застосовано спецконфіскацію у сумі 20 тисяч доларів.

Окрім вищезгаданих штрафних санкцій, за даними САП, засуджені вже перерахували 20 млн грн та зобов’язані перерахувати ще 106 млн грн на підтримку ЗСУ.

Загалом згідно з умовами затвердженої угоди особи взяли на себе зобов’язання сплатити на користь держави, громади Одеси та передати майна на суму, яка перевищує 1 млрд грн.

Нагадаємо, 29 серпня НАБУ повідомило про викриття злочинної групи, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд гривень.