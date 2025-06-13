Возмещение более 1 млрд грн: ВАКС утвердил крупнейшее соглашение о признании виновности в истории Украины

ВАКС утвердил соглашение о признании виновности семи участников преступной организации — крупнейшем о признании виновности в истории Украины. Личности завладели международным аэропортом "Одесса". Они обязались возместить государству более 1 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Что известно о схеме?

По данным САП, обнаруженная преступная схема была одной из самых масштабных в Украине. Участниками преступной деятельности были уже бывшие руководители Одесского городского совета, систематически получавшие неправомерную выгоду и обеспечивающие принятие необходимых решений.

В частности, о себе выдвинуто обвинение в завладении в 2011 году имущественным комплексом стратегического объекта — КП " Международный аэропорт " Одесса " — стоимостью более 118 млн грн.

Кто пошел на сделку?

По данным Центра противодействия коррупции на соглашение пошли: бизнесмены Борис Кауфман и Алекс Борухович; бывший мэр Одессы Алексей Костусев; экс-заммэра Одессы Михаил Кучук; доверенное лицо Кауфмана Константин Ефремов; директор ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" Алексей Кочанов, а также один из владельцев ООО "Клиар-Сити" Петр Багрий.

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О чем соглашение о признании виновности?

Согласно соглашению, обвиняемые обязаны полностью возместить причиненный ущерб Одесскому городскому совету, в том числе уплатить на счет горсовета 150 млн грн и вернуть 2 488 единиц имущества Одесской территориальной общине. Владельцем аэропорта "Одесса" останется горсовет, и его доля в уставном капитале предприятия не уменьшится.

Кроме того, приговором суда обвиняемым назначены окончательные наказания в виде лишения свободы сроком от 7 до 8 лет, а также штрафов на общую сумму свыше 400 млн грн. Однако, учитывая предоставление обличительных показаний, осужденные освобождены от наказания с установлением испытательного срока.

Также ВАКС по этому делу впервые применял максимальный размер штрафа – 204 млн грн. Другому обвиняемому назначено дополнительное наказание в виде штрафа на сумму 102 млн грн, еще двум лицам – более 30 млн грн каждому.

В доход государства у осужденных конфисковано более 6 млн. грн., более 582 тыс. грн. дол. США и 6000 евро, а также шесть объектов дорогостоящего недвижимого имущества, и применена спецконфискация в сумме 20 тысяч долларов.

Кроме вышеупомянутых штрафных санкций, по данным САП, осужденные уже перечислили 20 млн грн и обязаны перечислить еще 106 млн грн в поддержку ВСУ.

В целом согласно условиям утвержденного соглашения лица взяли на себя обязательство уплатить в пользу государства, общины Одессы и передать имущества на сумму, превышающую 1 млрд грн.

Напомним, 29 августа НАБУ сообщило о разоблачении преступной группы, завладевшей имуществом коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 годов в размере более 2,5 млрд гривен.