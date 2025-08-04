30 студентов представят Украину на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе

Компания Ajax Systems объявила о выборе 30 студентов, которые представят Украину на одной из самых известных технологических выставок мира — CES 2026 в Лас-Вегасе (США). Участие и путешествие будущих инженеров полностью профинансирует компания в рамках инициативы Ajax Next.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .

Consumer Electronics Show (CES) – это ежегодная площадка, задающая тренды в глобальных технологиях и инновациях. Именно здесь мир впервые увидел персональные компьютеры, игру "Тетрис", разработки по искусственному интеллекту и 3D-печати.

Для украинской молодежи участие станет возможностью пообщаться с представителями топовых технокомпаний, установить международные контакты и получить вдохновение по созданию собственных проектов.

Кто может принять участие Податься могут студенты-очники от 18 лет, которые получают степень бакалавра или магистра на технических специальностях (точные науки, IT, инженерия, производство, строительство) и владеют английским языком на уровне не ниже B1.

Отбор будет проходить в несколько этапов: будут оценивать академические успехи, участие во внеучебных научно-технических проектах и мотивационное письмо. Заявку можно подать до 31 августа. Форма доступна по ссылке, указанной организаторами.

Проект реализуется Ajax Systems при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины, МОН, IEEE Ukraine, КПИ, НАУ, КНУ им. Шевченко, "Львовской политехники" и Киево-Могилянской академии

Напомним, в конце июня в Амстердаме состоялось одно из самых влиятельных технологических событий Европы — The Next Web Conference (TNW), объединившее лидеров отрасли, инвесторов, предпринимателей и специалистов со всего мира для обмена идеями, формирования новых партнерств и определения будущего технологий. Украина приняла в ней участие впервые.