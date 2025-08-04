30 студентів представлять Україну на виставці CES 2026 у Лас-Вегасі

Компанія Ajax Systems оголосила відбір 30 студентів, які представлять Україну на одній з найвідоміших технологічних виставок світу — CES 2026 у Лас-Вегасі (США). Участь та подорож майбутніх інженерів повністю профінансує компанія в межах ініціативи Ajax Next.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Consumer Electronics Show (CES) — це щорічний майданчик, що задає тренди в глобальних технологіях та інноваціях. Саме тут світ уперше побачив персональні комп’ютери, гру "Тетріс", розробки зі штучного інтелекту та 3D-друку.

Для української молоді участь стане можливістю поспілкуватися з представниками топових технокомпаній, встановити міжнародні контакти та отримати натхнення для створення власних проєктів.

Хто може взяти участь Податися можуть студенти-очники віком від 18 років, які здобувають ступінь бакалавра або магістра на технічних спеціальностях (точні науки, IT, інженерія, виробництво, будівництво) та володіють англійською мовою на рівні не нижче B1.

Відбір відбуватиметься у кілька етапів: оцінюватимуть академічні успіхи, участь у позанавчальних науково-технічних проєктах та мотиваційний лист. Заявку можна подати до 31 серпня включно. Форма доступна за посиланням, вказаним організаторами.

Проєкт реалізується Ajax Systems за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, МОН, IEEE Ukraine, КПІ, НАУ, КНУ ім. Шевченка, "Львівської політехніки" та Києво-Могилянської академії

Нагадаємо, в кінці червня в Амстердамі відбулася одна з найвпливовіших технологічних подій Європи — The Next Web Conference (TNW), що об’єднала лідерів галузі, інвесторів, підприємців і фахівців з усього світу задля обміну ідеями, формування нових партнерств і визначення майбутнього технологій. Україна взяла в ній участь вперше.