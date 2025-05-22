Вісім українських стартапів вперше представлять інновації на The Next Web Conference в Амстердамі

З 19 по 20 червня 2025 року в Амстердамі відбудеться одна з найвпливовіших технологічних подій Європи — The Next Web Conference (TNW), що об’єднує лідерів галузі, інвесторів, підприємців і фахівців з усього світу задля обміну ідеями, формування нових партнерств і визначення майбутнього технологій.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Цьогоріч Україна вперше офіційно візьме участь у конференції. За результатами відбору до складу національної делегації увійшли вісім українських стартапів, які представлять інноваційні рішення, розроблені в Україні.

Вони отримають можливість презентувати свої продукти, залучити інвесторів, знайти міжнародних партнерів і інтегруватися в європейську технологічну екосистему.

Організацією участі української делегації опікуються Міністерство цифрової трансформації України, Український фонд стартапів, акселератор YEP, міжнародна платформа Plug and Play та ініціатива Seeds of Bravery.

Стартапи, які вперше представлять Україну на конференції The Next Web Conference 19–20 червня в Амстердамі:

Mantis Analytics Сервіс на основі штучного інтелекту, який у режимі реального часу аналізує інформаційний простір, виявляє фейки, маніпуляції та допомагає протидіяти дезінформації; Maval Технологія, що перетворює фільми та мультфільми на інтерактивні ігри. Це спрощує розробку персонажів і сюжетів на основі вже наявного відеоконтенту; ABLE Platform Комплексна платформа для автоматизації процесів кредитування. Допомагає фінансовим установам працювати швидше, ефективніше та з меншими ризиками; Uspacy Онлайн-сервіс для малого та середнього бізнесу, який об'єднує CRM-систему, менеджер завдань, внутрішній месенджер і інструменти для автоматизації бізнес-процесів; Charging Network Виробник зарядних станцій для електромобілів. Пропонує програмне забезпечення та мобільні застосунки для зручного управління зарядною інфраструктурою; Jahro Інструмент, що допомагає розробникам ігор швидко знаходити й виправляти помилки без тривалих технічних перерв або повного перезапуску проєкту; StackBooster ШІ-агент, який допомагає компаніям автоматично керувати хмарною інфраструктурою, економити кошти та запускати застосунки швидше; IDvizer Платформа для відеоідентифікації на основі ШІ, яка дає змогу швидко та безпечно підтвердити особу клієнта через камеру на будь-якому пристрої.

Вихід на глобальну арену для українських інноваторів є важливим кроком у посиленні позицій України як сучасної технологічної держави, здатної генерувати проривні ідеї попри виклики повномасштабної війни.

Участь у TNW відкриває двері до нових ринків, фінансування та масштабування розробок, а також дозволяє налагодити прямі зв’язки з ключовими гравцями світової ІТ-галузі.

Список стартапів, які представлять Україну, а також деталі їхніх проєктів буде опубліковано найближчим часом.

Організатори привітали переможців національного відбору й побажали їм успішної презентації та нових можливостей для розвитку українських технологій на міжнародному рівні.

Додамо, український ШІ-стартап Pleso Therapy, що пропонує інноваційну платформу психологічного здоров’я на основі штучного інтелекту, нещодавно вийшов на ринок Європи.