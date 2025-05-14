$1,2 млн на ментальне здоров’я: український ШІ-стартап Pleso Therapy виходить на ринок Європи

Стартап Pleso Therapy, що пропонує інноваційну платформу психологічного здоров’я на основі штучного інтелекту, залучив $1,2 млн інвестицій для масштабування бізнесу на європейському ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресреліз компанії.

Раунд очолили українські фонди Vchasno Group та TA Ventures, які бачать у проєкті не лише комерційний потенціал, а й соціальну місію.

На сьогодні Pleso вже представлена в Україні, Польщі та Румунії, провівши понад 150 тисяч психотерапевтичних сесій для більш ніж 20 тисяч користувачів. Більшість доходів — понад 80% — компанія вже отримує з країн ЄС, а обсяги продажів за останній рік зросли утричі. Нові інвестиції будуть спрямовані на масштабування в Європі, розвиток ШІ-функцій платформи та посилення B2B-напряму.

"Цей раунд підняв планку цінності на зовсім інший рівень", — заявив CEO та співзасновник компанії Олександр Бондарєв. За його словами, Vchasno Group надає експертизу в маркетплейсах, TA Ventures — глибокі знання healthtech-сектору та міжнародну мережу, а інші інвестори додають операційної сили. Команда вже формує нову хвилю маркетингових і продуктових фахівців на перетині healthtech, ШІ та соціального впливу.

Особливу увагу компанія приділяє персоналізації психотерапії: удосконалюються алгоритми підбору спеціалістів, покращується користувацький досвід. Активно розвивається і корпоративний напрям — серед клієнтів уже такі компанії, як Intellias, N-iX, Ciklum, Uklon.

На переконання засновниці TA Ventures Вікторії Тігіпко, ментальне здоров’я — один із пріоритетів для сучасної Європи, а Pleso вже сьогодні формує цілісну екосистему у цьому сегменті. Фонд обіцяє підтримку через глобальну партнерську мережу та досвід у healthtech.

Серед ранніх інвесторів стартапу — відомі підприємці та керівники: Олег Оксюк (AllRight), Петро Чернишов (екс-CEO Kyivstar), Валерій Решетняк (Robota.ua), United Angel Network. Один із них, Вадим Синжерецький (BUKI), був першим, хто повірив у команду ще у 2022 році й відтоді спостерігав десятикратне зростання.

В релізі зазначається, що у планах компанії — запуск на нових європейських ринках, розширення команди та подальша персоналізація сервісу для B2B-клієнтів.

Додамо, що український військовий стартап DrillApp, який створює мобільну платформу для підготовки військових, оголосив про залучення $100 000 pre-seed інвестицій від бізнес-ангелів. Отримані кошти команда спрямовує на масштабування продукту та запуск нових навчальних ініціатив.