$1,2 млн на ментальное здоровье: украинский ИИ-стартап Pleso Therapy выходит на рынок Европы

Стартап Pleso Therapy, предлагающий инновационную платформу психологического здоровья на основе искусственного интеллекта, привлек $1,2 млн. инвестиций для масштабирования бизнеса на европейском рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессрелиз компании.

Раунд возглавили украинские фонды Vchasno Group и TA Ventures, которые видят в проекте не только коммерческий потенциал, но и социальную миссию.

На сегодняшний день Pleso уже представлена в Украине, Польше и Румынии, проведя более 150 тысяч психотерапевтических сессий для более чем 20 тысяч пользователей. Большинство доходов – более 80% – компания уже получает из стран ЕС, а объемы продаж за последний год выросли втрое. Новые инвестиции будут направлены на масштабирование в Европе, развитие ИИ-функций платформы и усиление B2B-направления.

"Этот раунд поднял планку ценности на совсем другой уровень" , — заявил CEO и соучредитель компании Александр Бондарев. По его словам, Vchasno Group дает экспертизу в маркетплейсах, TA Ventures — глубокие знания healthtech-сектора и международную сеть, а другие инвесторы добавляют операционную силу. Команда уже формирует новую волну маркетинговых и продуктовых специалистов на пересечении healthtech, ИИ и социального влияния.

Особое внимание компания уделяет персонализации психотерапии: усовершенствуются алгоритмы подбора специалистов, улучшается пользовательский опыт. Активно развивается и корпоративное направление – среди клиентов уже такие компании, как Intellias, N-iX, Ciklum, Uklon.

По убеждению основательницы TA Ventures Виктории Тигипко, ментальное здоровье – один из приоритетов для современной Европы, а Pleso уже сегодня формирует целостную экосистему в этом сегменте. Фонд обещает поддержку через глобальную партнерскую сеть и опыт в healthtech.

Среди ранних инвесторов стартапа – известные предприниматели и руководители: Олег Оксюк (AllRight), Петр Чернышев (экс-CEO Kyivstar), Валерий Решетняк (Robota.ua), United Angel Network. Один из них, Вадим Синжерецкий (BUKI), был первым, кто поверил в команду еще в 2022 году и с тех пор наблюдал десятикратный рост.

В релизе отмечается, что в планах компании запуск на новых европейских рынках, расширение команды и дальнейшая персонализация сервиса для B2B-клиентов.

Добавим, что украинский военный стартап DrillApp, создающий мобильную платформу для подготовки военных, объявил о привлечении $100 000 pre-seed инвестиций от бизнес-ангелов. Вырученные средства команда направляет на масштабирование продукта и запуск новых учебных инициатив.