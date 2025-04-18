Украинский военный стартап DrillApp привлек $100 000 инвестиций

Украинский военный стартап DrillApp, создающий мобильную платформу для подготовки военных, объявил о привлечении $100 000 pre-seed инвестиций от бизнес-ангелов. Вырученные средства команда направляет на масштабирование продукта и запуск новых учебных инициатив.

Об этом пишет AIN.

Среди ключевых обновлений - вывод на рынок B2B-платформы для военного образования, позволяющей оборонным компаниям, академиям и инструкторам создавать собственные курсы, загружать мультимедиа, настраивать доступ, генерировать аналитику и предоставлять сертификацию.

Платформа также предусматривает локализацию учебного контента под нужды разных армий и стран, поддерживает защищенную среду, шифрование данных и S3-хостинг.

Стартап также готовит запуск:

курса по FPV-дронам;

модуля по международному гуманитарному праву;

программы психологической стабилизации для военных

Отдельный акцент — поддержка инструкторов и ветеранов, которые смогут создавать собственные курсы на платформе и получать доход.

"Это как Coursera для военных", — говорят в DrillApp.

Когда появляется новый дрон, несколько инструкторов передают опыт дальше, но после перевода части эта цепочка теряется. Мы даем возможность создать контент один раз и передавать знания масштабируемо, объясняют в стартапе.

О DrillApp

DrillApp уже имеет более 200 000 пользователей, из которых 50 000 – действующие военнослужащие. Платформа работает офлайн, имеет обратную связь от инструкторов и более 130 интерактивных курсов по тактике, медицине, вооружению и дронам.

До завершения войны доступ для украинских пользователей останется бесплатным.

В настоящее время платформа тестируется в структурах НАТО, сотрудничает с PSD Info, УкрАрмор, а также инструкторами из Канады, Польши, Эстонии. DrillApp получает запросы на локализацию из Израиля и США.

Проект создали офицер "Азова" Александр Гусаров и спецназовец Игорь С. в команде с военными специалистами.

Еще один украинский оборонный стартап Swarmer, специализирующийся на разработке решений для координации групп дронов с помощью искусственного интеллекта, объявил об успешном завершении раунда начального финансирования в размере $2,7 млн.