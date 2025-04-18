Український військовий стартап DrillApp залучив $100 000 інвестицій

Український військовий стартап DrillApp, який створює мобільну платформу для підготовки військових, оголосив про залучення $100 000 pre-seed інвестицій від бізнес-ангелів. Отримані кошти команда спрямовує на масштабування продукту та запуск нових навчальних ініціатив.

Про пише AIN.

Серед ключових оновлень — вивід на ринок B2B-платформи для військової освіти, яка дозволяє оборонним компаніям, академіям та інструкторам створювати власні курси, завантажувати мультимедіа, налаштовувати доступ, генерувати аналітику та надавати сертифікацію.

Платформа також передбачає локалізацію навчального контенту під потреби різних армій і країн, підтримує захищене середовище, шифрування даних і S3-хостинг.

Стартап також готує запуск:

курсу з FPV-дронів;

модуля з міжнародного гуманітарного права;

програми психологічної стабілізації для військових.

Окремий акцент — на підтримці інструкторів і ветеранів, які зможуть створювати власні курси на платформі та отримувати дохід.

“Це як Coursera для військових”, — кажуть у DrillApp.

Коли з’являється новий дрон, кілька інструкторів передають досвід далі, але після переводу частини — цей ланцюжок втрачається. Ми даємо можливість створити контент один раз і передавати знання масштабовано, пояснюють у стартапі.

Про DrillApp

DrillApp вже має понад 200 000 користувачів, з яких 50 000 — чинні військовослужбовці. Платформа працює офлайн, має зворотний зв'язок від інструкторів та понад 130 інтерактивних курсів з тактики, медицини, озброєння й дронів.

До завершення війни доступ для українських користувачів залишиться безкоштовним.

Наразі платформа тестується в структурах НАТО, співпрацює з PSD Info, УкрАрмор, а також інструкторами з Канади, Польщі, Естонії. DrillApp отримує запити на локалізацію з Ізраїлю та США.

Проєкт створили офіцер “Азову” Олександр Гусаров та спецпризначенець Ігор С. у команді з військовими фахівцями.

Додамо, що ще один український оборонний стартап Swarmer, що спеціалізується на розробці рішень для координації груп дронів за допомогою штучного інтелекту, оголосив про успішне завершення раунду початкового фінансування в розмірі $2,7 млн.