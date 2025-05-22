Восемь украинских стартапов впервые представят инновации на The Next Web Conference в Амстердаме

С 19 по 20 июня 2025 года в Амстердаме состоится одно из самых влиятельных технологических событий Европы – The Next Web Conference (TNW), объединяющее лидеров отрасли, инвесторов, предпринимателей и специалистов со всего мира для обмена идеями, формирования новых партнерств и определения будущего технологий.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

В этом году Украина впервые официально примет участие в конференции. По результатам отбора в состав национальной делегации вошли восемь украинских стартапов, представляющих инновационные решения, разработанные в Украине.

Они получат возможность представить свои продукты, привлечь инвесторов, найти международных партнеров и интегрироваться в европейскую технологическую экосистему.

Организация участия украинской делегации занимается Министерством цифровой трансформации Украины, Украинским фондом стартапов, акселератором YEP, международной платформой Plug and Play и инициативой Seeds of Bravery.

Стартапы, которые впервые представят Украину на конференции The Next Web Conference 19–20 июня в Амстердаме:

Mantis Analytics Сервис на основе искусственного интеллекта, который в режиме реального времени анализирует информационное пространство, обнаруживает фейки, манипуляции и помогает противодействовать дезинформации; Maval Технология, превращающая фильмы и мультфильмы в интерактивные игры. Это упрощает разработку персонажей и сюжетов на основе уже существующего видеоконтента; ABLE Platform Комплексная платформа для автоматизации кредитования. Помогает финансовым учреждениям работать быстрее, эффективнее и с меньшими рисками; Uspacy Онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса, объединяющий CRM-систему, менеджер задач, внутренний мессенджер и инструменты для автоматизации бизнес-процессов; Charging Network Производитель зарядных станций для электромобилей. Предлагает программное обеспечение и мобильные приложения для удобного управления зарядной инфраструктурой; Jahro Инструмент, помогающий разработчикам игр быстро находить и исправлять ошибки без длительных технических перерывов или полного перезапуска проекта; StackBooster ШИ-агент, помогающий компаниям автоматически управлять облачной инфраструктурой, экономить средства и запускать приложения быстрее; IDvizer Платформа для видеоидентификации на основе ИИ, которая позволяет быстро и безопасно подтвердить личность клиента через камеру на любом устройстве.

Выход на глобальную арену для украинских инноваторов является важным шагом в усилении позиций Украины как современного технологического государства, способного генерировать прорывные идеи, несмотря на вызовы полномасштабной войны.

Участие в TNW открывает двери к новым рынкам, финансирование и масштабирование разработок, а также позволяет наладить прямые связи с ключевыми игроками мировой ИТ-отрасли.

Список стартапов, которые представят Украину, а также детали их проектов будут опубликованы в ближайшее время.

Организаторы приветствовали победителей национального отбора и пожелали им успешной презентации и новых возможностей для развития украинских технологий на международном уровне.

Добавим, что украинский ШИ-стартап Pleso Therapy, предлагающий инновационную платформу психологического здоровья на основе искусственного интеллекта, недавно вышел на рынок Европы.