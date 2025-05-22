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Восемь украинских стартапов впервые представят инновации на The Next Web Conference в Амстердаме
С 19 по 20 июня 2025 года в Амстердаме состоится одно из самых влиятельных технологических событий Европы – The Next Web Conference (TNW), объединяющее лидеров отрасли, инвесторов, предпринимателей и специалистов со всего мира для обмена идеями, формирования новых партнерств и определения будущего технологий.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.
В этом году Украина впервые официально примет участие в конференции. По результатам отбора в состав национальной делегации вошли восемь украинских стартапов, представляющих инновационные решения, разработанные в Украине.
Они получат возможность представить свои продукты, привлечь инвесторов, найти международных партнеров и интегрироваться в европейскую технологическую экосистему.
Организация участия украинской делегации занимается Министерством цифровой трансформации Украины, Украинским фондом стартапов, акселератором YEP, международной платформой Plug and Play и инициативой Seeds of Bravery.
Стартапы, которые впервые представят Украину на конференции The Next Web Conference 19–20 июня в Амстердаме:
- Mantis Analytics Сервис на основе искусственного интеллекта, который в режиме реального времени анализирует информационное пространство, обнаруживает фейки, манипуляции и помогает противодействовать дезинформации;
- Maval Технология, превращающая фильмы и мультфильмы в интерактивные игры. Это упрощает разработку персонажей и сюжетов на основе уже существующего видеоконтента;
- ABLE Platform Комплексная платформа для автоматизации кредитования. Помогает финансовым учреждениям работать быстрее, эффективнее и с меньшими рисками;
- Uspacy Онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса, объединяющий CRM-систему, менеджер задач, внутренний мессенджер и инструменты для автоматизации бизнес-процессов;
- Charging Network Производитель зарядных станций для электромобилей. Предлагает программное обеспечение и мобильные приложения для удобного управления зарядной инфраструктурой;
- Jahro Инструмент, помогающий разработчикам игр быстро находить и исправлять ошибки без длительных технических перерывов или полного перезапуска проекта;
- StackBooster ШИ-агент, помогающий компаниям автоматически управлять облачной инфраструктурой, экономить средства и запускать приложения быстрее;
- IDvizer Платформа для видеоидентификации на основе ИИ, которая позволяет быстро и безопасно подтвердить личность клиента через камеру на любом устройстве.
Выход на глобальную арену для украинских инноваторов является важным шагом в усилении позиций Украины как современного технологического государства, способного генерировать прорывные идеи, несмотря на вызовы полномасштабной войны.
Участие в TNW открывает двери к новым рынкам, финансирование и масштабирование разработок, а также позволяет наладить прямые связи с ключевыми игроками мировой ИТ-отрасли.
Список стартапов, которые представят Украину, а также детали их проектов будут опубликованы в ближайшее время.
Организаторы приветствовали победителей национального отбора и пожелали им успешной презентации и новых возможностей для развития украинских технологий на международном уровне.
Добавим, что украинский ШИ-стартап Pleso Therapy, предлагающий инновационную платформу психологического здоровья на основе искусственного интеллекта, недавно вышел на рынок Европы.