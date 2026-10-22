3D-печать и китайская электроника: что ГУР нашло в новой российской ракете "Филин"

Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету Филин в конце лета 2026 года. Она имеет композитный фюзеляж с деталями, изготовленными по технологии 3D-печати, русский двигатель и значительное количество иностранной электроники, в частности, китайского производства.

Как пишет Dilo, об этом информирует Главное управление разведки Минобороны.

Что известно о российской ракете "Филине"

Разработчиком ракеты является АО "НПО "Молния", входящее в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". В ГУР отмечают, что "Филин" продолжает тенденцию создания в России относительно дешевых средств воздушного нападения с реактивным двигателем и наземным запуском.

Фюзеляж ракеты изготовлен из композитных материалов, в частности, углепластика и стеклопластика. Длина изделия составляет 3,5 метра, а размах крыльев – 3 метра. Часть элементов производится с помощью 3D-печати.

Запуск производится с наземной пусковой установки с помощью порохового ускорителя.

По характеристикам, заявляемым российской стороной, максимальная скорость «Филина» достигает 800 км/ч, а дальность полета — 1200 км. Ракета может лететь на сверхнизких высотах или подниматься до 6 км. Предусмотрены варианты с боевой частью массой 50 и 100 кг.

Оборудование ракеты

Бортовое оборудование "Филина" производит российское ООО "ПЛАЗ", которое также участвует в производстве беспилотников "Гарпия". Эти дроны, по данным ГУР, являются модификациями "Герани-2" разных серий и производятся АО "ИЭМЗ "Купол".

Украинская разведка отмечает, что блоки "Филина" и "Гарпии" имеют схожую компоновку и маркировку.

Для целей ракета использует инерциальную навигационную систему китайского производства и российскую 16-канальную антенну "Комета", предназначенную для защиты от средств радиоэлектронной борьбы.

В ракете обнаружены американские и китайские компоненты

Электронная компонентная база "Филина" в целом подобна той, которая используется в других российских ракетах и беспилотниках. В то же время ГУР отмечает увеличение доли китайских компонентов.

По результатам исследования, украинская разведка идентифицировала в ракете 35 компонент американского и 22 - китайского происхождения. Также специалисты зафиксировали использование унифицированных решений в разных электронных блоках и платах.

Ракета оснащена российским двигателем R500 производства ООО "Рейнольдс". По данным ГУР, этот самый двигатель ранее обнаруживали в авиационных крылатых ракетах С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром".

В Главном управлении разведки заявили, что продолжают системно исследовать новые образцы вооружения, используемые Россией в войне против Украины.

Напомним, украинская оборонная компания FirePoint впервые запустила свою тактическую баллистическую ракету по территории России.