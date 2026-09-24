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Российская ракета полностью уничтожила ювелирное предприятие Dukachi в Киеве

Российская ракета полностью уничтожила ювелирное предприятие Dukachi в Киеве
Российская ракета полностью уничтожила ювелирное предприятие Dukachi в Киеве / Скриншот видео

Ювелирное предприятие Dukachi в Киеве полностью уничтожено в результате российского ракетного удара. Люди не пострадали, однако компания предупреждает о возможных задержках с отправкой заказов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение соучредительницы Dukachi Анны Книженко.

"Сегодня наше ювелирное предприятие было полностью уничтожено российской ракетой. Люди цели, это главное, остальное восстановим", - сообщила Книженко.

Из-за разрушения производства компания допускает задержки с отправкой заказов. В то же время, магазины Dukachi в Киеве, Львове и Одессе продолжают работать.

Dukachi основали в 2018 году сестры Анна и Елизавета Книженко.

Напомним, в ходе российских атак на Киев на этой неделе пострадали и другие предприятия. В частности, был поврежден офис Kantar Ukraine — здание бизнес-центра и помещения соседних компаний получили повреждения. Сотрудники компании не пострадали.

Также Россия снова ударила по фармзаводу "Дарница" в столице. Предприятие не раскрывало детальных масштабов разрушений до завершения работы соответствующих служб.

Автор:
Татьяна Гойденко

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