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В Киеве от дроновой атаки пострадал офис исследовательской компании Kantar Ukraine

ГСЧС, тушение пожара, пожарный
Офис Kantar Ukraine пострадал во время атаки на Киев/Фото иллюстративный: ГСЧС Киевщины

В Киеве 23 сентября в результате российской дроновой атаки поврежден офис украинской исследовательской компании в области маркетинговых данных и аналитики Kantar Ukraine.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Kantar Ukraine.

Здание бизнес-центра, где расположен офис Kantar Ukraine, получило повреждения. Также пострадали помещения соседних компаний. Состояние офиса после атаки еще оценивают.

"К сожалению, здание бизнес-центра и помещения соседних компаний получили сильные повреждения. Искренне сочувствуем коллегам. Работаем дистанционно и остаемся на связи", - сообщили в Kantar Ukraine.

По данным компании, никто из сотрудников не пострадал.

О Kantar Ukraine

Kantar Ukraine работает в сфере маркетинговых исследований, данных и аналитики. Компанию основали в 2001 году как TNS Украина. Она является частью международной группы Kantar.

Компания проводит исследования потребительского поведения, медиапотребления, рынка и общественного мнения, а также работает по темам брендов, инноваций, ритейла, digital, медиа, креатива, коммуникаций и клиентского опыта.

В 2021 году Kantar Ukraine присоединилась к Европейской бизнес ассоциации.

Напомним, 23 сентября российские дроны продолжили атаковать Киев. В результате обстрелов зафиксировали повреждения АЗС "Укрнафты" в двух районах столицы.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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