У Києві від дронової атаки постраждав офіс дослідницької компанії Kantar Ukraine

У Києві 23 вересня внаслідок російської дронової атаки пошкоджено офіс української дослідницької компанії у галузі маркетингових даних та аналітики Kantar Ukraine.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Kantar Ukraine.

Будівля бізнес-центру, де розташований офіс Kantar Ukraine, зазнала пошкоджень. Також постраждали приміщення сусідніх компаній. Стан офісу після атаки ще оцінюють.

"На жаль, будівля бізнес-центру та приміщення сусідніх компаній зазнали сильних ушкоджень. Щиро співчуваємо колегам. Працюємо дистанційно та залишаємося на зв'язку", — повідомили в Kantar Ukraine.

За даними компанії, ніхто зі співробітників не постраждав.

Про Kantar Ukraine

Kantar Ukraine працює у сфері маркетингових досліджень, даних та аналітики. Компанію заснували у 2001 році як TNS Україна. Вона є частиною міжнародної групи Kantar.

Компанія проводить дослідження споживчої поведінки, медіаспоживання, ринку та громадської думки, а також працює з темами брендів, інновацій, ритейлу, digital, медіа, креативу, комунікацій і клієнтського досвіду.

У 2021 році Kantar Ukraine приєдналася до Європейської Бізнес Асоціації.

Нагадаємо, 23 вересня російські дрони продовжили атакувати Київ. Внаслідок обстрілів зафіксували пошкодження АЗС "Укрнафти" у двох районах столиці.