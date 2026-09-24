Російська ракета повністю знищила ювелірне підприємство Dukachi у Києві

Ювелірне підприємство Dukachi у Києві повністю знищене внаслідок російського ракетного удару. Люди не постраждали, однак компанія попереджає про можливі затримки з відправленням замовлень.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення співзасновниці Dukachi Анни Книженко.

"Сьогодні наше ювелірне підприємство було повністю знищено російською ракетою. Люди цілі, це головне, решту відновимо", — повідомила Книженко.

Через руйнування виробництва компанія допускає затримки з відправленням замовлень. Водночас магазини Dukachi у Києві, Львові та Одесі продовжують працювати.

Dukachi заснували у 2018 році сестри Анна та Єлизавета Книженко.

Нагадаємо, під час російських атак на Київ цього тижня постраждали й інші підприємства. Зокрема, було пошкоджено офіс Kantar Ukraine — будівля бізнес-центру та приміщення сусідніх компаній зазнали ушкоджень. Співробітники компанії не постраждали.

Також Росія знову вдарила по фармзаводу "Дарниця" у столиці. Підприємство не розкривало детальних масштабів руйнувань до завершення роботи відповідних служб.