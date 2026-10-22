3D-друк і китайська електроніка: що ГУР знайшло в новій російській ракеті "Філін"

Росія почала застосовувати проти України нову крилату ракету “Філін” наприкінці літа 2026 року. Вона має композитний фюзеляж із деталями, виготовленими за технологією 3D-друку, російський двигун і значну кількість іноземної електроніки, зокрема китайського виробництва.

Як пише Dilo, про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.

Що відомо про російську ракету "Філін"

Розробником ракети є АТ "НПО "Молнія", що входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння". У ГУР зазначають, що "Філін" продовжує тенденцію створення в Росії відносно дешевих засобів повітряного нападу з реактивним двигуном і наземним запуском.

Фюзеляж ракети виготовлений із композитних матеріалів, зокрема вуглепластику та склопластику. Довжина виробу становить 3,5 метра, а розмах крил - 3 метри. Частину елементів виготовляють за допомогою 3D-друку.

Запуск здійснюється з наземної пускової установки за допомогою порохового прискорювача.

За характеристиками, які заявляє російська сторона, максимальна швидкість «Філіна» сягає 800 км/год, а дальність польоту — 1200 км. Ракета може летіти на наднизьких висотах або підніматися до 6 км. Передбачені варіанти з бойовою частиною масою 50 і 100 кг.

Обладнання ракети

Бортове обладнання "Філіна" виготовляє російське ТОВ "ПЛАЗ", яке також бере участь у виробництві безпілотників "Гарпія". Ці дрони, за даними ГУР, є модифікаціями "Герані-2" різних серій і виробляються АТ "ІЕМЗ "Купол".

Українська розвідка зазначає, що блоки "Філіна" та "Гарпії" мають схожу компоновку й маркування.

Для наведення на ціль ракета використовує інерціальну навігаційну систему китайського виробництва та російську 16-канальну антену "Комета", призначену для захисту від засобів радіоелектронної боротьби.

У ракеті виявили американські та китайські компоненти

Електронна компонентна база "Філіна" загалом подібна до тієї, що використовується в інших російських ракетах і безпілотниках. Водночас ГУР відзначає збільшення частки китайських компонентів.

За результатами дослідження, українська розвідка ідентифікувала в ракеті 35 компонентів американського та 22 - китайського походження. Також фахівці зафіксували використання уніфікованих рішень у різних електронних блоках і платах.

Ракета оснащена російським двигуном R500 виробництва ТОВ "Рейнольдс". За даними ГУР, цей самий двигун раніше виявляли в авіаційних крилатих ракетах С-71К "Ковер" і С-71М "Монохром".

У Головному управлінні розвідки заявили, що продовжують системно досліджувати нові зразки озброєння, які Росія використовує у війні проти України.

Нагадаємо, українська оборонна компанія FirePoint вперше запустила власну тактичну балістичну ракету по території Росії.