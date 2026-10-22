RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,03

--0,05

EUR

50,56

+0,03

Готівковий курс:

USD

45,25

45,10

EUR

51,10

50,85

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

3D-друк і китайська електроніка: що ГУР знайшло в новій російській ракеті "Філін"

ракета Філін
ГУР показало складові російської ракети "Філін"

Росія почала застосовувати проти України нову крилату ракету “Філін” наприкінці літа 2026 року. Вона має композитний фюзеляж із деталями, виготовленими за технологією 3D-друку, російський двигун і значну кількість іноземної електроніки, зокрема китайського виробництва.

Як пише Dilo, про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.

Що відомо про російську ракету "Філін"

Розробником ракети є АТ "НПО "Молнія", що входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння". У ГУР зазначають, що "Філін" продовжує тенденцію створення в Росії відносно дешевих засобів повітряного нападу з реактивним двигуном і наземним запуском.

Фюзеляж ракети виготовлений із композитних матеріалів, зокрема вуглепластику та склопластику. Довжина виробу становить 3,5 метра, а розмах крил - 3 метри. Частину елементів виготовляють за допомогою 3D-друку.

Запуск здійснюється з наземної пускової установки за допомогою порохового прискорювача.

За характеристиками, які заявляє російська сторона, максимальна швидкість «Філіна» сягає 800 км/год, а дальність польоту — 1200 км. Ракета може летіти на наднизьких висотах або підніматися до 6 км. Передбачені варіанти з бойовою частиною масою 50 і 100 кг.

Обладнання ракети 

Бортове обладнання "Філіна" виготовляє російське ТОВ "ПЛАЗ", яке також бере участь у виробництві безпілотників "Гарпія". Ці дрони, за даними ГУР, є модифікаціями "Герані-2" різних серій і виробляються АТ "ІЕМЗ "Купол".

Українська розвідка зазначає, що блоки "Філіна" та "Гарпії" мають схожу компоновку й маркування.

Для наведення на ціль ракета використовує інерціальну навігаційну систему китайського виробництва та російську 16-канальну антену "Комета", призначену для захисту від засобів радіоелектронної боротьби.

У ракеті виявили американські та китайські компоненти

Електронна компонентна база "Філіна" загалом подібна до тієї, що використовується в інших російських ракетах і безпілотниках. Водночас ГУР відзначає збільшення частки китайських компонентів.

За результатами дослідження, українська розвідка ідентифікувала в ракеті 35 компонентів американського та 22 - китайського походження. Також фахівці зафіксували використання уніфікованих рішень у різних електронних блоках і платах.

Ракета оснащена російським двигуном R500 виробництва ТОВ "Рейнольдс". За даними ГУР, цей самий двигун раніше виявляли в авіаційних крилатих ракетах С-71К "Ковер" і С-71М "Монохром".

У Головному управлінні розвідки заявили, що продовжують системно досліджувати нові зразки озброєння, які Росія використовує у війні проти України.

Нагадаємо, українська оборонна компанія FirePoint вперше запустила власну тактичну балістичну ракету по території Росії.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності