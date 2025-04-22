4bill в Европе: как объединить глобальные возможности с локальными привычками

В сфере финансовых технологий одно из главных преимуществ – умение быстро адаптироваться к новым условиям. Компания 4bill демонстрирует именно такой подход, выходя на европейские рынки не с готовым шаблоном, а с гибким решением, сочетающим международные стандарты с локальными платежными привычками.

От классического acquiring к мгновенным A2A-платежам

Начиналось все с традиционного карточного эквайринга в евро. Это давало стабильную базу для расчетов. Но технологии быстро меняются. Open banking открыл путь к A2A-платежам и SEPA Instant, позволяющим переводы средств почти в реальном времени.

4bill интегрировал эти возможности в свою платформу, сделав их доступными для клиентов наравне с другими методами оплаты.

Местные решения имеют значение

Тщательный анализ поведения пользователей в разных странах показал, что универсального подхода к платежам нет. В Польше клиенты предпочитают BLIK, в Нидерландах — iDEAL, в Португалии — MB Way. Поэтому 4bill сосредоточился на том, чтобы поддерживать те инструменты, к которым привыкли пользователи в каждом регионе.

При этом компания не ограничивается только локальными вариантами: платформа поддерживает и глобальные методы, включая криптовалютные платежи. При этом учитывает изменения, связанные с последними регламентами MiCA (Markets in Crypto-Assets), в результате которых токены типа Tether (USDT) больше не поддерживаются на рынке Европейской экономической зоны

"Мы создали платформу, которая позволяет бизнесу работать одновременно с разными платежными методами без нужды в десятках интеграций", — объясняет Игорь Бокий, CEO 4bill.

Одна интеграция обеспечивает доступ ко всем популярным платежным решениям. Платформа автоматически обновляется, что уменьшает нагрузку на технические команды клиентов и позволяет быстро реагировать на изменение потребительских предпочтений в разных странах.

"Наши решения идеально подходят компаниям, одновременно выходящим в несколько регионов: мы следим за изменениями на рынке и адаптируем методы в соответствии с регуляциями, чтобы бизнес мог масштабироваться без лишних турбуленций", — отмечает Андрей Савченко, стратегический консультант 4bill.

Стратегия, работающая

Платежный ландшафт Европы сложен и динамичен. Успешное присутствие на этом рынке требует не только технической подготовки, но и стратегического понимания локальных контекстов. 4bill демонстрирует, что такая модель возможна: компания обеспечивает гибкость, масштабируемость и быструю адаптацию к изменениям.

Для бизнеса это означает простую интеграцию, стабильную работу и готовность к росту независимо от региона или платежной привычки клиентов.