75% всех выданных ссуд в Sense Bank приходится на программу "Доступные кредиты 5-7-9%"

Государственный Sense Bank фиксирует рост кредитного портфеля малого, среднего и корпоративного бизнеса на 7,4 миллиарда гривен. Больше кредитов было выдано по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Также на повышение энергонезависимости клиенты банка получили около одного миллиарда гривен финансирования.

Об этом сообщает пресс-служба Sense Bank.

Отмечается, что в сегменте малого и среднего бизнеса чаще всего клиенты финучреждения пользовались государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%", на которую пришлось 75% всех выданных ссуд.

Как отметил член правления Sense Bank, Андрей Соколов отметил, что "5-7-9%" остается флагманом кредитования малого и среднего бизнеса.

"Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" была и остается незаменимым инструментом для развития представителей МПБ. Благодаря этой программе малый и средний бизнес получают "дешевые" деньги на инвестиционные цели и пополнение оборотного капитала. Даже после изменений в программе, вступившие в силу в конце апреля прошлого года, когда снизили максимальную сумму кредита на финансирование оборотного капитала до 5 млн грн, "5-7-9%" не потеряла своей актуальности. Однако некоторые изменения на рынке бизнес-кредитования все же наступили", — подчеркивает Соколов.

Банкиры отмечают, что на фоне изменений в госпрограмме "5-7-9%" в течение второй половины 2024 наблюдался рост спроса на кредитование инвестиционных целей малого, среднего и корпоративного бизнесов.

В частности, в значительной степени возрос интерес к повышению энергонезависимости бизнеса путем привлечения банковского финансирования. На эти нужды клиенты госбанка получили около одного миллиарда гривен, как по программе "Источник Энергии", так и по государственным программам кредитования. .

По данным финучреждения, самым активным регионом по займам остается Киев и Киевская область. Именно на них приходится около 60% всего кредитного портфеля бизнес-клиентов банка.

Отметим, Sense Bank с 21 июля 2023 года принадлежит государству и является одним из системно важных банков Украины. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛПов. В банке работает 4,5 тыс. сотрудников.

Напомним, банкиры уверены, что государственная программа льготного кредитования "5-7-9%" будет существовать и дальше, нодоступ бизнеса к ней ограничится еще больше. Поэтому советуют предпринимателям рассчитывать на свои силы и не надеяться на государство.

Также для бизнеса доступно льготное кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры, которое предоставляют 19 крупнейших банков Украины. Сумма кредитов может составлять до 25 млн евро.