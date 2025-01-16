75% всіх виданих позик у Sense Bank припадає на програму "Доступні кредити 5-7-9%"

Державний Sense Bank фіксує зростання кредитного портфеля малого, середнього та корпоративного бізнесів на 7,4 мільярда гривень. Найбільше кредитів було видано за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Також на підвищення енергонезалежності клієнти банку отримали близько одного мільярда гривень фінансування.

Про це повідомляє пресслужба Sense Bank.

Зазначається, що у сегменті малого та середнього бізнесу найчастіше клієнти фінустанови користувались державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", на яку припало 75% всіх виданих позик.

Як зазначив член правління Sense Bank Андрій Соколов зазначив, що "5-7-9%" залишається флагманом кредитування малого та середнього бізнесу.

"Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" була та залишається незамінним інструментом для розвитку представників МСБ. Завдяки цій програмі малий та середній бізнес отримують "дешеві" гроші на інвестиційні цілі та для поповнення оборотного капіталу. Навіть після змін у програмі, які набули чинності наприкінці квітня минулого року, коли знизили максимальну суму кредиту на фінансування оборотного капіталу до 5 млн грн, "5-7-9%" не втратила своєї актуальності. Проте, деякі зміни на ринку бізнес-кредитування все ж таки настали", - підкреслює Соколов.

Банкіри зауважують, що на тлі змін у держпрограмі "5-7-9%" протягом другої половини 2024 року спостерігалося зростання попиту на кредитування інвестиційних цілей малого, середнього та корпоративного бізнесів.

Зокрема, значною мірою зріс інтерес до підвищення енергонезалежності бізнесу шляхом залучення банківського фінансування. На ці потреби клієнти держбанку отримали близько одного мільярда гривень, як за програмою "Джерело Енергії", так і за державними програмами кредитування..

За даними фінустанови, найактивнішим регіоном щодо позик залишається Київ та Київська область. Саме на них приходиться близько 60% від усього кредитного портфеля бізнес-клієнтів банку.

Зауважимо, Sense Bank з 21 липня 2023 року належить державі і є одним із системно важливих банків України. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.

Нагадаємо, банкіри впевнені, що державна програма пільгового кредитування "5-7-9%" буде існувати і надалі, але доступ бізнесу до неї обмежиться ще більше. Тому радять підприємцям розраховувати на власні сили і не сподіватися на державу.

Також для бізнесу наразі доступне пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури, яке надають 19 найбільших банків України. Сума кредитів може становити до 25 млн євро. Термін кредиту — до 5–7 років.