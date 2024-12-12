Банкіри прогнозують скорочення пільгового кредитування

Банкіри впевнені, що державна програма пільгового кредитування "5-7-9%" буде існувати і надалі, але доступ бізнесу до неї обмежиться ще більше.

Про це пише "Фінансовий клуб".

Як розповів заступник голови правління ТАСкомбанку Олександр Заєць, вже зараз банки обмежили "5-7-9%" щодо суми виплати, запровадили відповідність вимогам ESG.

"Враховуючи, що державні програми – це видатки бюджету, а зараз підвищують податки, і якщо подивитися на меморандум з МВФ, то рівень державної підтримки буде обмеженим", - переконаний він.

Заступник голови правління Кредобанку Антон Кіркач зауважив, що скорочення програми розпочалося вже давно, якщо брати до уваги не лише ліміти кредитування, а й ставки.

"Спочатку в програмі "5-7-9%" ставки для клієнта дійсно були дуже низькими: стартували від 0% під деякі види фінансування і були 3%, 5%, 7%. З кожною новою ітерацією для клієнта ставки зростають – вже 9%, 11%, 13%. Такі державні програми будуть мати місце, вони будуть функціонувати, але їх обсяг буде скорочуватися", - прогнозує експерт.

Він додав, що ринкові ставки зараз знижуються до рівнів, більш прийнятних для клієнтів, тому банки пропонують не лише держпрограму, яка більше концентрується на власних пріоритетах.

"Було багато декларацій, що має зменшитися підтримка обігових кредитів і більше буде концентрації на інвестиційному кредитуванні, на проєктах розвитку", – підкреслив Кіркач.

Голова правління Акордбанку Олексій Руднєв впевнений, що обмежені ресурси держави мають спрямовуватися не на розвиток великого бізнесу, а на підтримку малого та середнього підприємництва, який диверсифіковано створює робочі місця і валовий внутрішній продукт.

"Моя порада – щоб підприємці все ж розраховували на власні сили. Тому що розраховувати бізнес-модель виключно на отриманні компенсації від держави – це дуже оптимістичний сценарій розвитку будь-якого бізнесу. Бізнес, навіть якщо приходить в банк за фінансуванням за держпрограмою, має розраховувати, що зможе обслуговувати кредит, навіть якщо ця програма буде змінена, або скасована, або строки виплат будуть збільшені", – порадив Руднєв.

Нагадаємо, з початку 2024 року бізнес отримав 23 тис. 556 пільгових кредитів за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 88,4 млрд гривень.

Що відомо про програму "5-7-9"

Програма "Доступні кредити 5-7-9%", запущена у лютому 2020 року, спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу з річною виручкою до 50 млн грн.

Кошти можна використати на придбання обладнання для підприємства, на модернізацію обладнання, будівництво, реконструкцію чи ремонт приміщень для господарської діяльності, поповнення обігових коштів.

Відсоткові ставки: