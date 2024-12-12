Банкиры прогнозируют сокращение льготного кредитования

Банкиры уверены, что государственная программа льготного кредитования "5-7-9%" будет существовать и дальше, но доступ бизнеса к ней ограничится еще больше.

Об этом пишет "Финансовый клуб".

Как рассказал заместитель председателя правления ТАСкомбанка Александр Заец, уже сейчас банки ограничили "5-7-9%" по сумме выплаты, ввели соответствие требованиям ESG.

"Учитывая, что государственные программы – это расходы бюджета, а сейчас повышают налоги, и если посмотреть на меморандум с МВФ, то уровень государственной поддержки будет ограничен", — убежден он.

Заместитель председателя правления Кредобанка Антон Киркач отметил, что сокращение программы началось уже давно, если принимать во внимание не только лимиты кредитования, но и ставки.

"Сначала в программе "5-7-9%" ставки для клиента действительно были очень низкими: стартовали от 0% под некоторые виды финансирования и были 3%, 5%, 7%. С каждой новой итерацией для клиента ставки растут – уже 9 %, 11%, 13%. Такие государственные программы будут иметь место, они будут функционировать, но их объем будет сокращаться", – прогнозирует эксперт.

Он добавил, что рыночные ставки сейчас снижаются до уровней более приемлемых для клиентов, поэтому банки предлагают не только госпрограмму, которая больше концентрируется на собственных приоритетах.

"Было много деклараций, что должно уменьшиться поддержка оборотных кредитов и больше будет концентрации на инвестиционном кредитовании, на проектах развития", – подчеркнул Киркач.

Председатель правления Аккордбанка Алексей Руднев уверен, что ограниченные ресурсы государства должны направляться не на развитие крупного бизнеса, а на поддержку малого и среднего предпринимательства, диверсифицированно создающего рабочие места и валовой внутренний продукт.

"Мой совет – чтобы предприниматели все же рассчитывали на собственные силы. Потому что рассчитывать бизнес-модель исключительно на получении компенсации от государства – это очень оптимистичный сценарий развития любого бизнеса. Бизнес, даже если приходит в банк за финансированием по госпрограмме, должен рассчитывать, что сможет обслуживать кредит, даже если эта программа будет изменена или отменена, или сроки выплат будут увеличены", – посоветовал Руднев.

Напомним, с начала 2024 года бизнес получил 23 тыс. 556 льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 88,4 млрд гривен.

Что известно о программе "5-7-9"

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%", запущенная в феврале 2020 года, направлена на поддержку малого и среднего бизнеса с годовой выручкой до 50 млн. грн.

Средства можно использовать на приобретение оборудования на предприятии, на модернизацию оборудования, строительство, реконструкцию или ремонт помещений для хозяйственной деятельности, пополнение оборотных средств.

Процентные ставки: