Агробизнесмен Кормышкин получил подозрение в отмывании денег жены-нардепа

Национальное антикоррупционное бюро 23 января сообщило бизнесмену, владельцу агрохолдинга "Южная аграрно-экспортная компания" Юрию Кормышкину о подозрении в отмывании незаконных доходов и декларировании недостоверной информации об имуществе. Об этом свидетельствуют сообщения НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Как установило следствие, в 2021-2022 годах жена предпринимателя Ирина Аллахвердиева, которая после выхода за него замуж в 2023 году взяла его фамилию, приобрела в собственность более 20 миллионов гривен, что превышает ее официальные доходы и сбережения за этот период.

В дальнейшем Кормышкин, на тот момент являвшийся депутатом Николаевского областного совета, с целью сокрытия источника происхождения такого имущества и придания ему виду законности совершил ряд сделок и финансовых операций с указанными денежными средствами.

"Такие действия позволили через юридическое лицо приобрести дом около Одессы, в котором после обретения права собственности и проживали супруги. Кроме того, как и его жена, муж не отобразил в декларации за 2023 год сведений об этом жилом доме", — отмечают правоохранители.

Мужчине инкриминируют часть 2 статьи 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем, в крупном размере) и часть 2 статьи 366-2 (умышленное декларирование недостоверной информации об имуществе и доходах) Уголовного кодекса.

Самой Аллахвердиевой-Кормышкиной, являющейся депутатом Верховной Рады от "Слуги народа", о подозрении по той же части 2 статьи 366-2, а также части 1 статьи 368-5 УК (незаконное обогащение) было сообщено 17 октября 2024 года.

Реакция Кормышкина на подозрение

"Детективы, предполагаю, наконец-то осознали, что моя жена, которой предложили взять вину за преступление, которое она не совершала, на сделку со следствием не пошла. Дело рассыпается, на сделку со следствием невиновный человек не идет, а результаты нужны. И детективы решили (допускаю, чтобы надавить на жену) предъявить подозрение мне", — прокомментировал на своей странице в Facebook бизнесмен.

По словам Кормышкина, деньги подарил его жене отец, и эти деньги были официально ею задекларированы. Предприниматель выразил возмущение, задавшись вопросом, где следствие видит проявления коррупции и ущерба государству в таком подарке.

"При том, что между нами был заключен договор займа. Это единственное доказательство!.. Где в официальном договоре займа коррупция и ущерб государству? Второе подозрение мне выдано за то, что я, по мнению детектива, "неправильно" задекларировал место жительства. Меня обвиняют в том, что в одном из зарегистрированных на меня объектов пеленговался мой телефон. Да, это единственное "доказательство", - сообщил он.

Кормышкин также указал, что объект недвижимости, который не был внесен в декларацию, "приобрело его предприятие". Кроме того, бизнесмен сообщил, что в качестве меры пресечения детективы НАБУ требуют лишь внесение залога, однако с запретом выезда за границу.

Он отметил, что периодически выезжает из страны на необходимое лечение и реабилитацию, потому такое ограничение сочтет "прямой угрозой жизни и здоровью". Предприниматель заявил, что после подрыва на противотанковой мине на поле его компании получил травму позвоночника, контузию и повреждения внутренних органов, хотя "в отличие от некоторых "пострадавших на рабочем месте" не пошел оформлять себе инвалидность, хотя травма позволяет".