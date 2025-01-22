Реконструкция водопровода превратилась в сделку: задержан бизнесмен Дубинский, разыскиваемый ФБР

Разоблачена и прекращена деятельность организованной группы лиц, которые во время военного положения завладели миллионами, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровщины. В частности, НАБУ и САП задержали бизнесмена Леонида Дубинского, разыскиваемого ФБР.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Что известно о Дубинском

Бизнесмену Леониду Дубинскому, находящемуся вместе с братом Владимиром в международном розыске ФБР, инкриминируют мошенничество с недвижимостью в Калифорнии, где они организовали схему обмана с целью незаконного завладения значительными средствами.

О расследовании

НАБУ и САП пишут, что Дубинский и еще три человека завладели более 129 млн грн, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области.

В частности, в 2022-2023 годах подозреваемые добились победы в тендере фирмы Дубинского и заключения соглашения по реконструкции водопровода в Каменском районе.

Отмечается, что львиную долю договора составляла закупка труб, которую победитель тендера приобрел по рыночной цене и перепродал коммунальному предприятию по завышенной более чем втрое цене.

В результате таких действий коммунальное предприятие понесло убытки на сумму более 129 млн грн, которые фигуранты распределили по собственному усмотрению.

Уточняется, что организатор группы – бенефициарный владелец общества-победитель задержан. В настоящее время решается вопрос применения к нему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

О коррупционных схемах

Delo.ua ранее писало о том, что эксналоговцам и адвокату дали тюремные сроки за взятку от предпринимателя. $109 тыс. и товарно-материальных ценностей.

Напомним, нардепу объявили подозрение в завладении 140 млн грн при закупке кабелей для "Укрзализныци". В рамках досудебного расследования было установлено, что народный депутат, используя свое влияние, препятствовал деятельности предпринимателя в целях привлечения его к реализации незаконной схемы.