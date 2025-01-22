Реконструкція водогону перетворилася на оборудку: затримано бізнесмена Дубинського, якого розшукує ФБР

Викрито та припинено діяльність організованої групи осіб, які під час воєнного стану заволоділи мільйонами, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровщини. Зокрема, НАБУ і САП затримали бізнесмена Леоніда Дубинського, якого розшукує ФБР.

Про це інформує Центр протидії корупції.

Що відомо про Дубинського

Бізнесмену Леоніду Дубинському, який разом із братом Володимиром перебуває у міжнародному розшуку ФБР, інкримінують шахрайство з нерухомістю в Каліфорнії, де вони організували схему обману з метою незаконного заволодіння значними коштами.

Про розслідування

НАБУ і САП пишуть, що Дубинський та ще троє осіб заволоділи понад 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області.

Зокрема, в 2022-2023 роках підозрювані домоглися перемоги у тендері фірми Дубинського та укладення угоди щодо реконструкції водогону у Кам’янському районі.

Зазначається, що левову частку договору становила закупівля труб, яку переможець тендеру придбав за ринковою ціною та перепродав комунальному підприємству за завищеною більш ніж втричі ціною.

Внаслідок таких дій комунальне підприємство понесло збитки на суму понад 129 млн грн, які фігуранти розподілили на власний розсуд.

Уочнюється, що організатора групи – бенефіціарного власника товариства-переможця затримано. Наразі вирішується питання щодо застосування до нього запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до скоєння цього злочину.

Про корупційні схеми

Delo.ua раніше писало про те, що експодатківцям та адвокату дали тюремні строки за хабар від підприємця. Обвинувачених було викрито у вимаганні та отриманні $36 тис. від підприємця як неправомірної вигоди за повернення вилучених під час обшуку коштів, а саме 974 тис. грн, $109 тис. та товарно-матеріальних цінностей.

Нагадаємо, нардепу оголосили підозру в заволодінні 140 млн грн при закупівлі кабелів для "Укрзалізниці". В рамках досудового розслідування було встановлено, що народний депутат, використовуючи свій вплив, перешкоджав діяльності підприємця з метою залучення його до реалізації незаконної схеми.