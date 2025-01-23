Агробізнесмен Кормишкін отримав підозру у відмиванні грошей дружини-нардепки

Національне антикорупційне бюро 23 січня повідомило бізнесмену, власнику агрохолдингу "Південна аграрно-експортна компанія" Юрію Кормишкіну про підозру у відмиванні незаконних доходів та декларуванні недостовірної інформації про майно. Про це свідчать повідомлення НАБУ та Спеціальної антикорупційної прокуртури.

Як встановило слідство, у 2021-2022 роках дружина підприємця Ірина Аллахвердієва, яка після офіційного одруження з ним у 2023 році взяла його прізвище, набула у власність понад 20 мільйонів гривень, що перевищує її офіційні доходи та заощадження за цей період.

У подальшому Кормишкін, який на той момент був депутатом Миколаївської обласної ради, з метою приховання джерела походження такого майна та надання йому вигляду законності вчинив низку правочинів та фінансових операцій із вказаними грошовими коштами.

"Такі дії дали можливість через юридичну особу придбати будинок поблизу Одеси, у якому після набуття права власності і проживало подружжя. Крім того, як і його дружина, чоловік не відобразив у декларації за 2023 рік відомостей про цей житловий будинок", - зазначають правоохоронці.

Чоловіку інкримінують частину 2 статті 209 (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі) та частину 2 статті 366-2 (умисне декларування недостовірної інформації про майно та доходи) Кримінального кодексу.

Самій Аллахвердієвій-Кормишкіній, яка є депутаткою Верховної Ради від "Слуги народу", про підозру за тією ж частиною 2 статті 366-2 та частиною 1 статті 368-5 КК (незаконне збагачення) було повідомлено 17 жовтня 2024 року.

Реакція Кормишкіна на підозру

"Детективи, припускаю, нарешті усвідомили, що моя дружина, якій запропонували взяти провину за злочин, якого вона не скоювала, на угоду зі слідством не пішла. Справа розсипається, на угоду зі слідством невинна людина не йде, а результати потрібні. І детективи вирішили (припускаю, щоб натиснути на дружину) пред'явити підозру мені", - прокоментував на своїй сторінці у Facebook бізнесмен.

За словами Кормишкіна, гроші подарував його дружині батько, і ці гроші були офіційно нею задекларовані. Підприємець висловив обурення, задавшись питанням, де слідство бачить прояви корупції та збитків державі в такому подарунку.

"При тому, що між нами було укладено договір позики. Це єдиний доказ!.. Де в офіційному договорі позики корупція і збитки державі? Другу підозру мені видано за те, що я, на думку детектива, "не вірно" задекларував місце проживання. Мене звинувачують у тому, що в одному з зареєстрованих на мене об'єктів пеленгувався мій телефон. Так, це єдиний "доказ", - повідомив він.

Кормишкін також вказав, що об'єкт нерухомості, який не було внесено у декларацію, "придбало його підприємство". Крім того, бізнесмен повідомив, що в якості запобіжного заходу детективи НАБУ вимагають лише внесення застави, але з забороною виїзду за кордон.

Він зазначив, що періодично виїжджає з країни на необхідне лікування та реабілітацію, тому таке обмеження вважатиме "прямою загрозою життю та здоровʼю". Підприємець заявив, що після підриву на протитанковій міні на полі його підприємства отримав травму хребта, контузію та ушкодження внутрішніх органів, хоча "на відміну від деяких "постраждалих на робочому місці" не пішов оформляти собі інвалідність, хоча травма дозволяє".