Агросектор Украины установил несколько рекордов в 2024 году – Коваль

Прошедший год стал рекордным для украинского агросектора, обеспечившего 24,7 млрд долларов валютной выручки – второй самый высокий показатель в истории страны.

Об этом заявил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль во время Украинской зерновой конференции, собравшей более 1000 аграрных производителей и переработчиков.

"Более того, аграрии в военный год смогли обеспечить 59% валютной выручки в стране. Это о стабильности и поддержке украинской экономики", – подчеркнул Коваль, поблагодарив аграриев за их труд.

Приоритеты на 2025 год: добавлена стоимость и восстановление животноводства

По словам министра, важной задачей на 2025 год является развитие глубинной переработки – стратегического направления, которое позволит увеличить количество продукции с высокой добавленной стоимостью.

Еще один ключевой приоритет – восстановление животноводства, которое поможет сбалансировать растениеводство и сделать агросектор более устойчивым. Коваль отметил, что украинское зерно должно проходить конверсию через корм и животноводство, способствуя росту производства молока и мяса.

Министр напомнил, что один украинский гектар земли кормит 18 человек в мире, а от украинского продовольствия зависит 400 миллионов человек. Однако эту цифру можно увеличить до 600 млн, если усилить сотрудничество между государством, агропроизводителями, переработчиками и животноводами.

Кроме того, если страна нарастит внутреннюю переработку сельхозсырья, то украинский АПК может генерировать в пять раз больше поступлений от экспорта. В интервью Delo.ua Коваль рассказал, как осуществить эту трансформацию и изменять подход к агропроизводству.

Заместитель министра агрополитики Оксана Осьмачко сообщила, что ведомство активно работает над скринингом законодательства Украины в соответствии со стандартами ЕС. Это позволит Украине эффективно подготовиться к переговорам по вступлению в Европейский Союз.

Добавим, что украинский агропромышленный сектор стал крупнейшим плательщиком акцизного налога среди производителей подакцизной продукции. По итогам 2024 года в государственный бюджет поступило 105,2 миллиарда гривен, из которых 85,9 миллиарда (81,7%) – это налоги от производимой в Украине аграрной продукции.