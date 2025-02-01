Агросектор України встановив кілька рекордів у 2024 році – Коваль

Минулий рік став рекордним для українського агросектору, який забезпечив 24,7 млрд доларів валютної виручки – другий найвищий показник в історії країни.

Про це заявив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль під час Української зернової конференції, яка зібрала понад 1000 аграрних виробників та переробників.

"Більше того, аграрії у воєнний рік змогли забезпечити 59% валютної виручки в країні. Це про стабільність та підтримку української економіки", – підкреслив Коваль, подякувавши аграріям за їхню працю.

Пріоритети на 2025 рік: додана вартість та відновлення тваринництва

За словами міністра, важливим завданням на 2025 рік є розвиток глибинної переробки – стратегічного напряму, який дозволить збільшити кількість продукції з високою доданою вартістю.

Ще один ключовий пріоритет – відновлення тваринництва, що допоможе збалансувати рослинництво та зробити агросектор стійкішим. Коваль зазначив, що українське зерно має проходити конверсію через корм і тваринництво, сприяючи зростанню виробництва молока та м’яса.

Міністр нагадав, що один український гектар землі годує 18 людей у світі, а загалом від українського продовольства залежить 400 мільйонів людей. Проте, цю цифру можна збільшити до 600 млн, якщо посилити співпрацю між державою, агровиробниками, переробниками та тваринниками.

Окрім цього, якщо країна наростить внутрішню переробку сільгоспсировини, то український АПК може генерувати у п'ять разів більше надходжень від експорту. В інтерв'ю Delo.ua Коваль розповів, як здійснити цю трансформацію і змінювати підхід до агровиробництва.

Заступниця міністра агрополітики Оксана Осьмачко повідомила, що відомство активно працює над скринінгом законодавства України відповідно до стандартів ЄС. Це дозволить Україні ефективно підготуватися до переговорів щодо вступу до Європейського Союзу.

Додамо, український агропромисловий сектор став найбільшим платником акцизного податку серед виробників підакцизної продукції. За підсумками 2024 року до державного бюджету надійшло 105,2 мільярда гривень, з яких 85,9 мільярда (81,7%) – це податки від виробленої в Україні аграрної продукції.