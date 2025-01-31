В Україні створено Бобово-соєву асоціацію

Асоціація бобових України та асоціація "Українська соя" 30 січня підписали меморандум про об'єднання у Бобово-соєву асоціацію України. Як повідомляє Seeds, очолила новостворену організацію голова Асоціації бобових Антоніна Скляренко. За її словами, об'єднання є відповіддю на виклики аграрних ринків і логічним етапом розвитку галузі.

"Сьогодні українські виробники бобових і сої стикаються з посиленням конкуренції на міжнародних ринках, необхідністю адаптації до європейських стандартів і впровадження інновацій для підвищення ефективності. Роздробленість галузі ускладнювала ці процеси, але тепер ми об’єднуємо зусилля для створення єдиної стратегії розвитку", - зазначила Скляренко.

Вона наголосила, що високий експортний потенціал цих культур доповнюється їхнім позитивним впливом на ґрунти. Нова ж асоціація стане платформою для співпраці, синергії технологічних знань і досвіду та розвитку торгових зав’язків із ключовими партнерами, такими як ЄС, Китай, Індія та Туреччина.

Фото: Мінагрополітики Фото: Мінагрополітики Фото: Мінагрополітики Фото: Мінагрополітики Фото: Мінагрополітики Фото: Мінагрополітики

Як вказала Скляренко, у 2024 році Україна зібрала 469 тисяч тонн гороху з площі 212,3 тисячі га, а експорт склав 364 тисячі тонн. Очікується, що у 2025 році площі під горохом зростуть на 20%, а під сочевицею — на 10-15%. Прогнозується також подальше розширення площ під соєю.

"Об’єднання з Асоціацією бобових України – це крок, продиктований часом і потребою ринку. За два десятиліття площі під соєю в Україні зросли з 189,6 тисячі га у 2003 році до 2,032 мільйона га у 2024 році – у 10,7 разів. Це свідчить про стратегічну важливість сої для нашого агросектору", - зазначив в свою чергу голова "Української сої" Віктор Тимченко.

За його словами, поєднання досвіду, знань та контактів обох асоціацій дозволить масштабувати їхній вплив, створивши потужну платформу для розвитку і просування як сої, так і інших бобових культур, таких як горох, нут і сочевиця.

"Сьогодні на зустрічі привітав присутніх з обʼєднанням. Для Мінагрополітики важливо, щоб такі потужні асоціації працювали разом і розвивали аграрний сектор. Адже це про збільшення переробки соєвих і бобових культур, ріст експорту та підтримку української економіки", - зазначив профільний міністр Віталій Коваль, що відвідав захід.