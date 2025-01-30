Україна скоротить площі під соєю у 2025 році, але це ненадовго – прогноз

В наступному сезоні 2025/26 фермери, швидше за все, зменшать посівні площі під соєю. Це пов'язано з тим, що ціни на цю олійну можуть знизитися через велику кількість пропозиції на ринку. Світові обсяги сої перевищують попит, що створює нові виклики для учасників ринку.

Про це розповів генеральний директор "УкрАгроКонсалт" Сергій Феофілов.

За його словами, Україна, хоча й є відносно невеликим гравцем на світовому ринку сої, все одно чутливо реагує на глобальні тенденції, і надлишок пропозиції на світовому ринку може створити певний ціновий тиск, що може зменшити маржу української сої.

Тому, на думку експерта, в наступному сезоні прогнозується відхід від рекордних позначок та зниження посівних площ.

"Процес закономірний, враховуючи, що соя в поточному сезоні є найдешевшою олійною. Але зниження площ тимчасове та, ми впевнені, нові соєві рекорди ще попереду", - наголосив він.

Водночас Сергій Феофілов назвав культури, які потіснять сою на українських полях наступного сезону.

"Саме соняшник та кукурудза у новому сезоні повернуть та збільшать посівні площі, і соя стане однією з культур, за рахунок площі якої буде це відбуватись. Такі очікування ґрунтуються, спираючись на динаміку цін, - зазначив експерт.

Між тим, минулого тижня на українському ринку сої спостерігалося помірне підвищення цін. Основними причинами стали аналогічне зростання цін у портах та скорочення пропозиції сировини на внутрішньому ринку. На експортному ринку ціни попиту на сою на умовах СРТ-порти, зокрема в Одесі та на Дунаї, підвищилися до 380–390 доларів США за тонну, або 17 800–18 400 грн/т.