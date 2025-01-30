Украина сократит площади под соей в 2025 году, но это ненадолго – прогноз

В следующем сезоне 2025/26 фермеры, скорее всего, снизят посевные площади под соей. Это связано с тем, что цены на сою могут снизиться из-за большого количества предложения на рынке. Мировые объемы сои превышают спрос, что создает новые вызовы для участников рынка.

Об этом рассказал генеральный директор "УкрАгроКонсалта" Сергей Феофилов.

По его словам, Украина, хотя и относительно небольшой игрок на мировом рынке сои, все равно чувствительно реагирует на глобальные тенденции, и избыток предложения на мировом рынке может создать определенное ценовое давление, что может уменьшить маржу украинской сои.

Поэтому, по мнению эксперта, в следующем сезоне прогнозируется отход от рекордных отметок и понижение посевных площадей.

"Процесс закономерен, учитывая, что соя в текущем сезоне является самой дешевой масляной. Но снижение площадей временное и, мы уверены, новые соевые рекорды еще впереди", — подчеркнул он.

В то же время Сергей Феофилов назвал культуры, которые потеснят сою на украинских полях в следующем сезоне.

"Именно подсолнечник и кукуруза в новом сезоне вернут и увеличат посевные площади, и соя станет одной из культур, за счет площади которой это будет происходить. Такие ожидания основываются, опираясь на динамику цен, — отметил эксперт.

Между тем, на прошлой неделе на украинском рынке сои наблюдалось умеренное повышение цен. Основными причинами стали аналогичный рост цен в портах и сокращение предложения сырья на внутреннем рынке. На экспортном рынке цены спроса на сою на условиях СРТ-порты, в частности в Одессе и Дунае, повысились до 380–390 долларов США за тонну, или 17 800–18 400 грн/т.