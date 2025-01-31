В Украине создали Бобово-соевую ассоциацию

Ассоциация бобовых Украины и ассоциация Украинская соя 30 января подписали меморандум об объединении в Бобово-соевую ассоциацию Украины. Как сообщает Seeds, возглавила новую организацию глава Ассоциации бобовых Антонина Скляренко. По ее словам, объединение является ответом на вызовы аграрных рынков и логичным этапом развития отрасли.

"Сегодня украинские производители бобовых и сои сталкиваются с усилением конкуренции на международных рынках, необходимостью адаптации к европейским стандартам и внедрения инноваций для повышения эффективности. Раздробленность отрасли усложняла эти процессы, но теперь мы объединяем усилия по созданию единой стратегии развития", — отметила Скляренко.

Она подчеркнула, что высокий экспортный потенциал этих культур дополняется их положительным влиянием на почву. Новая же ассоциация станет платформой для сотрудничества, синергии технологических знаний и опыта и развития торговых завязок с ключевыми партнерами, такими как ЕС, Китай, Индия и Турция.

Фото: Минагрополитики Фото: Минагрополитики Фото: Минагрополитики Фото: Минагрополитики Фото: Минагрополитики Фото: Минагрополитики

Как указала Скляренко, в 2024 году Украина собрала 469 тысяч тонн гороха с площади 212,3 тысяч га, а экспорт составил 364 тысячи тонн. Ожидается, что в 2025 году площади под горохом вырастут на 20%, а под чечевицей – на 10-15%. Прогнозируется также дальнейшее расширение площадей под соей.

"Объединение с Ассоциацией бобовых Украины – это шаг, продиктованный временем и потребностью рынка. За два десятилетия площади под соей в Украине выросли со 189,6 тысячи га в 2003 году до 2,032 миллиона га в 2024 году – в 10,7 раза. Это свидетельствует о стратегической важности сои для нашего агросектора", — отметил в свою очередь глава "Украинской сои" Виктор Тимченко.

По его словам, сочетание опыта, знаний и контактов обеих ассоциаций позволит масштабировать их влияние, создав мощную платформу для развития и продвижения как сои, так и других бобовых культур, таких как горох, нут и чечевица.

"Сегодня на встрече поздравил собравшихся с объединением. Для Минагрополитики важно, чтобы такие мощные ассоциации работали вместе и развивали аграрный сектор. Поскольку это - об увеличении переработки соевых и бобовых культур, росте экспорта и поддержке украинской экономики", — отметил профильный министр Виталий. Коваль, посетивший мероприятие.