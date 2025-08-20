Агрохолдинг Kernel сообщил об изменениях в составе менеджмента: детали

Агрохолдинг Kernel, ведущий экспортер зерновых из Украины и один из крупнейших производителей и продавцов подсолнечного масла, провел функциональные изменения в составе менеджмента. С 19 августа 2025 года на должность директора по управлению производственными активами вместо Юрия Пугача был назначен Григорий Капустян.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Kernel.

Юрий Пугач продолжит сотрудничество с Kernel, оказывая экспертные и консалтинговые услуги, а также поддержку дивизиона производственных активов в вопросах стратегического развития.

За более чем 16 лет под его руководством были реализованы масштабные проекты по строительству, реконструкции и модернизации элеваторов и заводов и переходу на "зеленую" энергетику.

В компании подчеркнули, что многолетний опыт Юрия Пугача и его глубокое понимание производственных процессов, видение возможностей роста и в дальнейшем будут оставаться важной составляющей развития производственного бизнес-направления.

Сообщается, что с 19 августа 2025 года должность директора по управлению производственными активами занял Григорий Капустян. В зону его ответственности будет входить деятельность маслоэкстракционных заводов компании, а также направление хранения сельскохозяйственной продукции.

Григорий Капустян работает в Kernel с 2005 года, приступив к карьере с должности оператора линии разлива на Полтавском ОЭЗ и со временем занял управленческие должности на заводах компании. Последние несколько лет он возглавлял флагманский Староконстантиновский маслоэкстракционный завод. Образует Национальный университет пищевых технологий по специальности "Автоматизированное управление технологическими процессами".

О Kernel

Агрохолдинг Kernel является крупнейшим в Украине производителем и экспортером зерновых, лидером мирового рынка подсолнечного масла, ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 8% мирового экспорта подсолнечного масла. Свою продукцию Kernel поставляет более чем в 60 стран. С ноября 2007 г. акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

До войны Kernel занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является лидером по производству и продаже бутилированного масла в Украине (Щедрый Дар, Стожар, Чумак).

За 2023 год финансовый год Kernel получил чистую прибыль в размере $299 млн, восстановившись после убытка в $41 млн за предыдущий год. Выручка уменьшилась на 35% – до $3,455 млрд, но EBITDA выросла в 2,5 раза – до $544 млн.

За девять месяцев 2024 финансового года (июль 2023 – июнь 2024) чистая прибыль агрохолдинга снизилась на 53% – до $204 млн, при этом выручка упала на 4% – до $2,595 млрд, а EBITDA сократилась на 36% – до $384 млн.

Крупнейшим акционером Kernel через Namsen Ltd. есть украинский бизнесмен Андрей Веревский.