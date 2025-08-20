Агрохолдинг Kernel повідомив про зміни у складі менеджменту: деталі

Агрохолдинг Kernel, що є провідним експортером зернових з України та одним із найбільших виробників та продавців соняшникової олії, провів функціональні зміни у складі менеджменту. З 19 серпня 2025 року на посаду директора з управління виробничими активами замість Юрія Пугача було призначено Григорія Капустяна.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Kernel.

Зазначається, що Юрій Пугач продовжить співпрацю з Kernel, надаючи експертні та консалтингові послуги, а також підтримку дивізіону виробничих активів у питаннях стратегічного розвитку.

За понад 16 років під його керівництвом були реалізовані масштабні проєкти з будівництва, реконструкції та модернізації елеваторів і заводів та переходу на "зелену" енергетику.

У компанії наголосили, що багаторічний досвід Юрія Пугача та його глибоке розуміння виробничих процесів, бачення можливостей для зростання і надалі залишатимуться важливим складником розвитку виробничого бізнес-напряму.

Повідомляється, що з 19 серпня 2025 року посаду директора з управління виробничими активами обійняв Григорій Капустян. До зони його відповідальності входитиме діяльність олійноекстракційних заводів компанії, а також напрям зберігання сільськогосподарської продукції.

Григорій Капустян працює у Kernel з 2005 року, розпочавши кар’єру з посади оператора лінії розливу на Полтавському ОЕЗ та з часом обійнявши управлінські посади на заводах компанії. Останні кілька років він очолював флагманський Старокостянтинівський олійноекстракційний завод. Має освіту Національного університету харчових технологій за спеціальністю "Автоматизоване управління технологічними процесами".

Про Kernel

Агрохолдинг Kernel — найбільший в Україні виробник та експортер зернових, лідер світового ринку соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до понад 60 країн. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

До війни Kernel посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Компанія є лідером із виробництва та продажу бутильованої олії в Україні (Щедрий Дар, Стожар, Чумак).

За 2023 фінансовий рік Kernel одержав чистий прибуток у розмірі $299 млн, відновившись після збитку в $41 млн за попередній рік. Виручка зменшилася на 35% – до $3,455 млрд, але EBITDA зросла у 2,5 раза – до $544 млн.

За дев'ять місяців 2024 фінансового року (липень 2023 – червень 2024) чистий прибуток агрохолдингу знизився на 53% – до $204 млн, при цьому виручка впала на 4% – до $2,595 млрд, а EBITDA скоротилася на 36% – до $384 млн.

Найбільшим акціонером Kernel через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.